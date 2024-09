Favoriten: Ein Bezirk der Gegensätze feiert 150-jähriges Bestehen

Veröffentlicht am 27. September 2024, 19:00 / ©Pixabay / bogitw

150 Jahre Favoriten: Vom Randbezirk zur Großstadt

Am 27. September 1874 wurde Favoriten als eigenständiger Bezirk gegründet. Ursprünglich gehörte das Gebiet zu den Bezirken vier und fünf, lag aber außerhalb des damaligen Linienwalls, dem heutigen Gürtel. Der Name „Favoriten“ leitet sich vom Schloss Favorita ab, das heute das Theresianum im vierten Bezirk beherbergt. Seitdem hat sich der Bezirk, der inzwischen mehr als 220.000 Einwohner zählt, stark verändert und wächst weiter, wenn auch nicht mehr so rasant wie die Donaustadt.

Industrie und Ziegelproduktion als Grundstein

Favoritens Entwicklung ist untrennbar mit der Industrie verbunden, insbesondere mit der Ziegelproduktion. Die erste Ziegelei entstand 1775 unter Kaiserin Maria Theresia auf dem Wienerberg. Im 19. Jahrhundert wurde sie zur größten Ziegelfabrik Europas ausgebaut. Die Arbeiter, oft aus Tschechien stammend, lebten unter harten Bedingungen. Der schlechte Wohnraum in sogenannten „Zinskasernen“ prägte das Bild des Bezirks, der lange als sozialer Brennpunkt galt. Auch Victor Adler, einer der Gründer der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SPÖ), thematisierte in seiner Reportage die Missstände der Ziegelarbeiter.

Favoriten als Hochburg des Gemeindebaus

In den 1920er Jahren begann Wien, großflächig Gemeindebauten zu errichten. Favoriten entwickelte sich zum Spitzenreiter in diesem Bereich: Mit rund 27.800 Gemeindewohnungen in 123 Bauten ist der Bezirk heute Heimat für etwa 50.000 Menschen. Die Per-Albin-Hansson-Siedlung ist der größte Gemeindebau Wiens und gilt als Symbol für den sozialen Wohnbau.

Ein Bezirk in Bewegung: Stadtentwicklung und neue Viertel

Seit der Jahrtausendwende wächst Favoriten vor allem durch neue Stadtentwicklungsgebiete, wie das Sonnwendviertel rund um den neuen Hauptbahnhof oder das Gebiet Monte Laa. Diese Neubauten ziehen ein anderes Publikum an, doch der Bezirk bleibt weiterhin ein Ort der Durchmischung. Trotz vieler Veränderungen ist Favoriten kein Ort der flächendeckenden Gentrifizierung. Alte Strukturen bleiben, und die Vielfalt des Wohnraums reicht von Gründerzeithäusern über Einfamilienhäuser bis zu modernen Wohngebäuden.

Gewalt und soziale Herausforderungen

Trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs und der vielen neuen Wohnprojekte bleibt Favoriten mit sozialen Problemen konfrontiert. Gewaltvorfälle auf Plätzen wie dem Reumannplatz und die im März 2024 eingeführte Waffenverbotszone haben das Image des Bezirks beeinträchtigt. In einer Umfrage des „Standard“ schnitt Favoriten in Bezug auf das Image der Wiener Bezirke am schlechtesten ab. Auch Favoritner selbst geben zu, dass der Bezirk trotz seiner Stärken immer wieder eine Herausforderung bleibt.

Ein Bezirk der Gegensätze

Die Spannungen zwischen neuen, modernen Wohnvierteln und alten, industriell geprägten Gebieten machen Favoriten zu einem Bezirk voller Gegensätze. Mit seiner reichen Geschichte, den vielfältigen Wohnformen und den sozialen Herausforderungen spiegelt Favoriten die Entwicklung Wiens selbst wider. Am Jubiläumstag steht jedoch die stolze Geschichte im Vordergrund, die den Bezirk bis heute prägt.