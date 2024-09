Bundeskanzler Nehammer dominiert mediale Bühne vor Nationalratswahl

Die Analyse der Berichterstattung von 13 österreichischen Tageszeitungen zwischen dem 1. August und dem 23. September 2024 zeigt, dass Nehammer mit 1.430 Artikeln an der Spitze steht, gefolgt von FPÖ-Chef Herbert Kickl (1.351 Artikel) und SPÖ-Vorsitzendem Andreas Babler (1.272 Artikel). Deutlich weniger Aufmerksamkeit erhielten Vizekanzler Werner Kogler (Die Grünen) mit 587 Artikeln und Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) mit 529 Artikeln. Auch andere Spitzenkandidat:innen zur Nationalratswahl, darunter Beate Meinl-Reisinger (NEOS), Dominik Wlazny (Die Bierpartei) und Madeleine Petrovic (Liste Petrovic), schafften es unter die Top-20 der am meisten berichteten Politiker.

Hochwasserkatastrophe dominiert

Besonders auffällig in der Berichterstattung war die Hochwasserkatastrophe, die den Wahlkampf der Parteien in den Hintergrund rückte. Ab Mitte September war bei fast allen Kandidaten ein Rückgang der medialen Präsenz zu beobachten, mit Ausnahme von Nehammer und Kogler, die ihre Sichtbarkeit durch Katastrophenmanagement erhöhten. Nehammer kündigte in diesem Zusammenhang eine Aufstockung des Katastrophenfonds auf eine Milliarde Euro an, während Kogler die Notwendigkeit von Klima- und Menschenschutz hervorhob.

Spaltung in Steuerpolitik

SPÖ-Chef Babler setzte währenddessen auf den Hochwasserschutz und forderte eine Milliarde Euro für Renaturierungsprojekte, während Kickl mit seiner restriktiven Migrationspolitik und Wirtschaftsthemen Schlagzeilen machte. In der Steuerpolitik wurde die Spaltung zwischen den Parteien besonders deutlich: NEOS-Chefin Meinl-Reisinger, Kickl und Nehammer sprachen sich gegen Vermögens- und Erbschaftssteuern aus, während Babler die Reichen stärker zur Kasse bitten möchte. Die Bierpartei sorgte für Überraschungen, da Wlazny sich in Fernsehdebatten für Vermögenssteuern offen zeigte, obwohl seine Partei zuvor diese in einer Wahlhilfe-Plattform abgelehnt hatte.