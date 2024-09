Klimaticket: So viel Geld können Pendler in der Steiermark sparen

Veröffentlicht am 27. September 2024, 19:30 / ©APA/ROLAND SCHLAGER

Vor allem Pendlerinnen und Pendler können sich mit dem Klimaticket viel Geld sparen, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. Beispielsweise beträgt auf der Strecke Leibnitz – Graz die jährliche Ersparnis im Vergleich zu den Spritkosten mehr als 1.100 Euro. Durch die weitere Verbesserung des Angebots an Bahn- und Busverbindungen können mehr Steirerinnen und Steirer mit dem Klimaticket ihre Mobilitätskosten senken und einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten, betont der VCÖ.

18.500 Steirer besitzen ein Klimaticket Österreich

Bereits 18.500 Steirerinnen und Steirer besitzen ein Klimaticket Österreich mit dem alle öffentlichen Verkehrsmittel in Österreich ein ganzes Jahr lang benützt werden können. Das sind um rund 3.000 mehr als vor einem Jahr. Mehr als fünfmal so viele – nämlich mehr als 90.500 – besitzen ein Klimaticket Steiermark. In Summe haben damit bereits rund 109.000 Steirerinnen und Steirer ein Klimaticket, informiert die Mobilitätsorganisation VCÖ. Ein Klimaticket Steiermark kostet 499 Euro pro Jahr, ermäßigt für Seniorinnen und Senioren, für Jugendliche unter 26 Jahren und für Personen mit Behindertenpass 374 Euro.

„Ersparnis kann einem zusätzlichen 15. Monatsgehalt entsprechen“

Insbesondere Pendlerinnen und Pendler können sich mit dem Klimaticket viel Geld sparen, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. „Die Ersparnis beim Umstieg vom Pkw auf den Öffentlichen Verkehr kann bei längeren Strecken quasi einem zusätzlichen 15. Monatsgehalt entsprechen“, verdeutlicht VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky. Der VCÖ hat für einige Pendelstrecken die Kosten von Pkw und dem Klimaticket Steiermark verglichen. Werden demnach nur die Spritkosten berechnet, dann beträgt bei einem durchschnittlichen Spritverbrauch die Ersparnis auf der Strecke Mürzzuschlag – Kapfenberg rund 1.230 Euro pro Arbeitsjahr. Würde das Kilometergeld von 42 Cent als Basis für die Kosten fürs Autofahren genommen werden, erspart man sich mit dem Klimaticket Steiermark laut VCÖ sogar 6.890 Euro. Auf der Strecke Leibnitz – Graz sparen sich Pendlerinnen und Pendler demnach mit dem Klimaticket im Vergleich zu den Spritkosten rund 1.180 Euro pro Jahr, auf der Strecke Weiz – Graz sind es rund 1.380 Euro pro Jahr und auf der Strecke Leoben – Graz fast 2.500 Euro pro Jahr.

Beispiele für Pendler Mit dem Klimaticket können sich Pendlerinnen und Pendler viel Geld sparen. So hat der VCÖ die Ersparnisse für einige Strecken in der Steiermark ausgerechnet: Knittelfeld – Judenburg: 280 Euro Ersparnis Leibnitz – Graz: 1.180 Euro Ersparnis Deutschlandsberg – Graz: 1.230 Euro Ersparnis Mürzzuschlag – Kapfenberg: 1.230 Euro Ersparnis Weiz – Graz: 1.360 Euro Ersparnis Judenburg – Leoben: 1.620 Euro Ersparnis Bruck an der Mur – Graz: 1.830 Euro Ersparnis Quelle: VCÖ 2024

62 Prozent der steirischen Fahrgäste nutzen Bahn statt Auto

„Ein von Fahrgästen oft genannter Vorteil beim Pendeln mit dem Öffentlichen Verkehr ist die nutzbare Reisezeit, sei es beispielsweise zum Lesen oder zum Ausruhen. Für die Gesellschaft insgesamt wird durch den Umstieg vom Auto auf den Öffentlichen Verkehr ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und auch zur Entlastung der Straßen geleistet“, verdeutlicht VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky. Das Klimaticket ist ein Anreiz mit der Bahn statt mit dem Auto zu fahren. Beim diesjährigen VCÖ-Bahntest sagten 62 Prozent der steirischen Fahrgäste, dass sie heute zumindest einzelne Strecken mit der Bahn fahren für die sie früher das Auto verwendeten. Als häufigster Grund fürs Umsteigen auf die Bahn wurde von 74 Prozent das Klimaticket genannt.

27.09.2024