Bunter Mix: Dieses Wetter erwartet die Kärntner am Wahlwochenende

Das Wetter hat am Wochenende in Kärnten zwei Gesichter: Der Samstag wird regnerisch, der Sonntag sonnig.

Das Wahlwochenende steht vor der Tür. Laut Wetterprognosen von GeoSphere Austria bleiben die Kärntner nach einem regnerischen Samstag beim Urnengang am Sonntag trocken.

Kaltfront mit Regenschauern am Samstag

Morgen zieht laut Auskunft des Meteorologen Andreas Mansberger von der GeoSphere Austria eine Kaltfront über Kärnten. Diese bringt nasses und trübes Herbstwetter mit sich. „Schon in der Früh ist in Oberkärnten mit kräftigen Regenschauern zu rechnen“, erklärt der Wetterexperte. In Unterkärnten kommt der Regen etwas später an, hier werden ab Mittag Schauer erwartet. „Die Regenfälle sind im Osten des Landes aber etwas schwächer als in Oberkärnten“, erklärt Mansberger. Der Abend wird voraussichtlich in ganz Kärnten trocken.

Keine starken Regenfälle beim Wiesenmarkt erwartet

Am Samstag findet die Eröffnung des 661. St. Veiter Wiesenmarkts statt. Obwohl die Veranstalter und Besucher wohl lieber goldenes Herbstwetter gehabt hätten, ist die Wetterprognose für St. Veit nicht ganz so tragisch. „Ab Mittag ist in St. Veit mit Regen zu rechnen, jedoch sollte dieser schwach bis mäßig ausfallen und nur ein, zwei Stunden dauern“, informiert der Wetterexperte. Auch in Kärntens urbanen Zentren wird es morgen nass: In Villach können bis in den späten Vormittag hinein auch kräftigere Schauer auftreten. „Klagenfurt wird der Regen etwas später und abgeschwächter treffen“, erklärt Mansberger.

Sonniger Sonntag

Am Wahlsonntag gibt es einen Wetterumschwung im südlichsten Bundesland. Beim Urnengang erwartet die Kärntner Sonnenschein und die Temperaturen erreichen bis zu 16 Grad. In den darauffolgenden Tagen wird es wieder etwas wärmer und bis Dienstag bewegen sich die Temperaturen zwischen maximal 15 bis 18 Grad.