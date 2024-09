Stadt Graz fördert weitere Deutsch-Sprachkurse

Deutsch zu lernen ist ein wichtiger Schritt, um umfassend an der Gesellschaft teilhaben zu können. „Mit den Kursangeboten stärken und fördern wir Menschen dabei, Deutsch zu lernen und sich ein selbständiges Leben aufzubauen. Damit fördern wir die Teilhabe in der Gesellschaft sowie am Arbeitsmarkt“, erklärt Integrationsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ). Die Stadt Graz fördert daher zahlreiche Einrichtungen, die Deutsch-Sprachkurse in verschiedensten Formen anbieten. Ein besonderer Schwerpunkt des Förderpakets der Stadt Graz liegt auf dem Deutscherwerb von Kindern und Jugendlichen, damit diese von Beginn an sprachliche Hürden im Bildungssystem überwinden können.

Diese Projekte erhalten Förderungen Mit dem heutigen Stadtsenatsbeschluss erhalten folgende Projekte Förderungen: Der Verein IKEMBA bietet mit LieLa einen Deutschkurs nach der Liechtenstein Languages Methode mit dem Ziel, das Hören und Sprechen der Teilnehmenden auf das Niveau A1-A2 zu bringen. Die Liechtenstein Languages Methode (LieLa) verbindet verschiedene bewährte Ansätze wie Brain-Gym, NLP, Gewaltfreie Kommunikation (GFK), Suggestopädie, Total Physical Response (TPR) und Mindmapping und richtet sich an lernungeübte Personen. Der Unterricht ist spielerisch aufgebaut. Diese neue Herangehensweise ermöglicht es Hemmungen und Ängste vom Erlernen der deutschen Sprache abzubauen und stattdessen positive Assoziationen zu schaffen, es steigert das Selbstvertrauen und vermittelt Wertschätzung. Deutsch und mehr bietet ein Deutschkursprojekt für Erwachsene „Deutschqualifizierung im Blended-Learning“. Dieses unterstütz die Teilnehmer:innen einerseits im Spracherwerb und andererseits bei der beruflichen und sozialen Integration. Das Projekt umfasst zwei Deutsch-Intensivkurse im Blended-Learning-Format á 180 UE. Zusätzlich sind 4 Workshops pro Kurs geplant, bei denen 12-14 Personen teilnehmen können. 1x/Woche findet der Unterricht online statt und vermittelt auf diese Weise auch digitalen Kompetenzaufbau. Der Umgang mit dem Equipment soll durch das verschränkte Format aus Präsenz- und Onlineeinheiten eingeübt und Lerntools, die die Teilnehmer:innen zum eigenständigen Lernen befähigen, präsentiert werden.

Weitere Projekte Weitere Deutschkurs-Projekte, die die Stadt Graz bereits jetzt fördert, im Überblick: Das Projekt OpenBox von Mafalda ist ein niederschwelliges Basisbildungsangebot für Mädchen und junge Frauen und ein Vor-Modul für die Basisbildungsmaßnahme LernBox . Der Fokus liegt auf Deutsch -Lernen und sich-zurecht-finden in unserem Bildungssystem.

Deutschkurse von ISOP umfasst zwei A1- und drei A2-Kurse in. Zusätzlich wird ein bedarfsorientiertes Individual- und Kleingruppencoaching angeboten. Projektziel ist die Sprachförderung in den Fertigkeiten Leseverständnis, Hörverständnis, Schreiben und Sprechen.

Das Sprachförderungsprojekt WortSPIELerei – spielerische, gesundheitsorientierte Sprach- und Lernförderung von deutsch und mehr ist die Zusammenlegung der drei bewährten Projekte Wort.Spiel.Raum , Smile und Die Grazer Sommerschule . Das Projekt richtet sich an Grazer Volksschüler:innen und Vorschulkinder mit erhöhtem Sprachförderbedarf.

Qualify von deutsch und mehr ist ein Bündel aus fachdidaktischen und arbeitsmarktintegrierenden Maßnahmen für Personen nichtdeutscher Muttersprache. Während den branchenspezifischen Kursen werden die Teilnehmer:innen für eine Tätigkeit und/oder eine Weiterbildung in den jeweiligen Fachbereichen qualifiziert und sammeln wertvolle praktische Erfahrung.

LieLa konkret der Caritas Akademie setzt sich aus den beiden Projekten Alpha konkret und Erfolgreich Deutsch zusammen. Die Teilnehmer:innen sollen von einer ganzheitlichen Lernmethode und insgesamt von neuen sprachlichen Perspektiven profitieren.

OSEM 24 Kommunikation der Caritas Akademie ist eine Spracherwerbsmaßnahme für subsidiär Schutzberechtigte, Asylwerbende, Drittstaatsangehörige, EU-Bürger:innen und österreichische Staatsbürger:innen und für Personen ohne Zugang zum ÖIF-Startpaket. Das Projekt beinhaltet zehn Deutschkurse auf den Niveaustufen A2 bis C1.

Die Lernhäuser des Roten Kreuzes bieten zwar nicht explizit Deutsch -Kurse an. Aber die Angebote richten sich an alle Kinder und Jugendlichen, zwischen sechs und 15 Jahren, die keinen Platz in der Nachmittagsbetreuung haben, die Hilfe beim Lernen brauchen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Erhöhung der Sprach- und Lesekompetenz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.09.2024 um 20:00 Uhr aktualisiert