Tödlicher Unfall vorgetäuscht: Klagenfurterin verliert Zehntausende Euro

Veröffentlicht am 27. September 2024

Heute Nachmittag wurde eine 79 Jahre alte Frau aus Klagenfurt telefonisch von Unbekannten kontaktiert. Die Täter gaben an, ihre Tochter hätte einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verursacht und sie müsse nun eine Kaution erbringen, damit die Tochter nicht ins Gefängnis müsse. Die Frau brachte daraufhin Wertsachen (Bargeld, Schmuck etc.) zu einem vereinbarten Treffpunkt im Bezirk Klagenfurt Land und übergab diese dann einer etwa 20 Jahre alten Frau. Das Opfer erleidet einen Schaden in Höhe von einigen Zehntausend Euro.