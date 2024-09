Für Menschen in Not: Neustart für Tageszentrum am Bahnhof

Unter dem Namen „Bahnhofsmission“ eröffnete die Caritas im Jänner 2024 ein temporäres Tageszentrum für jene Menschen, die sich tagsüber rund um den Hauptbahnhof aufhalten und prekär wohnungsversorgt oder gar obdachlos sind. Schnell hat sich gezeigt, dass das Angebot dringend nötig ist und eine große Lücke in der Stadt füllt.

Förderung in Höhe von 339.000 Euro freigegeben

In der Sitzung des Grazer Stadtsenats wurden heute aus Mitteln des Sozialamts einstimmig 339.000 Euro für die Umbauarbeiten am Europaplatz 12 sowie für den laufenden Betrieb freigegeben. Die Gelder werden einerseits für die Erstausstattung (Etagenbetten, Matratzen, Gefrierschrank, Tische, Sessel, Pflanzen, Spielmaterial etc.) und andererseits für dringend notwendige Umbau- und Adaptierungsarbeiten in den Bereichen Trockenbau, Elektro, Tischlerei, Fliesenleger, Maler, Einbau einer Klimaanlage etc. gebraucht. So sollen im Speziellen der Sanitärbereich, aber auch die Küche und der Ruheraum erweitert und ein Schutzraum für Frauen zweckmäßig eingerichtet werden. Bürgermeisterin Elke Kahr weiß: „Es ist wichtig, dass Menschen in prekären Situationen eine Anlaufstelle vorfinden, wo sie sich duschen, aufwärmen, Wäsche waschen können oder einfach eine warme Mahlzeit und Ansprache bekommen. Die Caritas wird die Einrichtung auf bewährte Weise führen. In der Probephase hat sich gezeigt, dass der Bedarf groß ist.“