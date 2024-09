Lebensmittelrettung: Wien bleibt Spitzenreiter, Kärnten weiterhin Schlusslicht

In Österreich werden nach wie vor viele Lebensmittel verschwendet. In Wien werden am meisten Lebensmittel gerettet.

Der 29. September ist der Internationale Tag des Bewusstseins für Lebensmittelverluste und -verschwendung. Lebensmittelverschwendung ist laut Auskunft des WWF für über zehn Prozent der globalen Treibhausgase verantwortlich und damit ein wesentlicher Treiber der Klimakrise.

Too Good To Go veröffentlicht Bundesländerranking

Laut Project Drawdown, einer gemeinnützigen Organisation, die versucht, Lösungen für die Klimakrise zu finden, ist die Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung ein entsprechender Schlüssel. Deshalb nimmt Too Good To Go den 29. September auch in Österreich zum Anlass und veröffentlicht zum zweiten Mal das Bundesländer-Ranking, das Österreichs Spitzenreiter für Lebensmittelrettung kürt. Dafür wurden auch heuer wieder „Too Good To Go“-Daten der einzelnen Bundesländer analysiert und mit der Anzahl der Einwohner des jeweiligen Bundeslandes abgeglichen.

Wiener sind die stärksten Lebensmittelretter

Too Good To Go hat sich die Daten der geretteten Überraschungssackerl seit dem letzten IDAFLW 2023 angeschaut und anhand der Einwohnerzahl der jeweiligen Bundesländer errechnet, welche Bundeslandbewohner die größten Lebensmittelretter sind. Wien sicherte sich zum zweiten Mal den obersten Podestplatz. Auch die Steirer können ihre Podestplatzierung als Zweite halten. Für eine Überraschung sorgten die Tiroler, die sich innerhalb eines Jahres von Platz 7 auf den dritten Platz gekämpft haben. Niederösterreich, Salzburg, Burgenland und Vorarlberg bilden auch heuer wieder ein stabiles Mittelfeld.

Kärnten zum zweiten Mal auf dem letzten Platz

Einen Abstieg gab es in diesem Jahr jedoch bei den Oberösterreichern: Im Vorjahr noch auf Platz 6 liegen sie nun an vorletzter Stelle. Aufholbedarf gibt es nach wie vor in Kärnten, das zum zweiten Mal in Folge den letzten Platz im Bundesländer-Ranking belegt.