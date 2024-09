Ski-Ass Marco Schwarz: „Für das werde ich alles geben“

Der Kärntner Skirennfahrer Marco Schwarz führte den Weltcup an, bevor ihn eine Serie an Verletzungen Schachmatt setzte. Im Dezember des Vorjahres stürzte „Blacky“ auf der Stelvio von Bormio und zog sich schwere Knieverletzungen zu. Als diese halbwegs gut verheilt waren, begannen Rückenprobleme: Erst Ende August musste sich der Skistar nach einem Bandscheibenvorfall, der im Taubwerden des Unterschenkels gipfelte, einer Operation unterziehen. Aktuell befindet er sich in Innsbruck auf Reha, von der er sich gestern in den sozialen Medien zu Wort meldete.

Viele Trainings- und Therapieeinheiten in Innsbruck

„Ein kurzes Reha-Update von mir: Zu meiner Knie-Reha ist jetzt auch noch eine Bandscheiben-Reha dazugekommen“, erklärt Skistar Schwarz auf Instagram im sympathischen Kärntner Dialekt. Bei seiner aktuellen Therapie in Innsbruck wird ihm so schnell nicht langweilig: „Es stehen sehr viele Trainingseinheiten beziehungsweise Therapien an, um meinen Rücken wieder fit zu bekommen“, lässt das Ski-Ass seine Fans wissen. Doch auch das Knie steht nach wie vor im Fokus der Ärzte. Fünf Wochen soll er insgesamt in der Innsbrucker Reha verbringen. Und danach? „Wenn alles gut verläuft, kann ich dann wieder Richtung Schifahren, Richtung erster Schneekontakt denken. Und für das werde ich alles geben!“, gibt sich Schwarz abschließend kämpferisch.