Kärnten unter Regenwolken: Kaltfront sorgt für trübes Herbstwetter

Kein Wochenendwetter erwartet die Kärntner am heutigen Samstag. Eine Kaltfront bringt kühle Temperaturen und viel Regen in Österreichs südlichstes Bundesland, wie GeoSphere Austria prognostiziert. Schon früh ziehen kräftige Regenschauer durch Oberkärnten, im Laufe des Tages ziehen diese nach Osten weiter. „Nach und nach verlagern sich die Schauer abgeschwächt in die östlichen Landesteile, wo es zunächst bis gegen Mittag nur da und dort Schauer gibt“, heißt es dazu seitens GeoSphere Austria. Trocken könnte es nur im Nordosten Kärntens bleiben. Gegen Abend hin lockert es jedoch allmählich auf. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 13 und 17 Grad.