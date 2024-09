Wechselhaftes Herbstwetter: Regen, Wolken und Aufhellungen

Veröffentlicht am 27. September 2024, 22:11 / ©Leserfoto

Der heutige Tag präsentiert sich in Österreich größtenteils wolkenverhangen, jedoch sind zwischendurch immer wieder Aufhellungen möglich. Besonders im Südwesten des Landes wird es freundlicher mit längeren sonnigen Phasen. Im Osten bleibt es bis zum Abend überwiegend trocken, während in anderen Regionen immer wieder mit Regen und vereinzelten Schauern zu rechnen ist.

Schneefallgrenze sinkt

In höheren Lagen sinkt die Schneefallgrenze von Westen her deutlich ab, bis auf 1.500 Meter. Der Wind frischt vor allem entlang der Alpennordseite spürbar aus West bis Nordwest auf. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 7 und 15 Grad, am Nachmittag erreichen die Werte maximal 12 bis 18 Grad. Ein herbstlicher Tag, der je nach Region wechselhafte Bedingungen mit sich bringt.