Leichter Wind und Wolken bestimmen das Wetter in Wien

Am Nachmittag können sich sonnige Abschnitte zeigen.

Veröffentlicht am 27. September 2024, 22:14 / ©pixabay.com

Am heutigen Samstag erwartet Wien ein weitgehend trockener Tag, auch wenn der Himmel oft von dichten Wolken bedeckt sein wird. Vor allem am Nachmittag können sich jedoch immer wieder sonnige Abschnitte zeigen und für kurze Lichtblicke sorgen. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus westlicher Richtung und bringt eine frische Brise mit sich. Die Temperaturen starten am Morgen bei etwa 13 Grad und erreichen im Tagesverlauf eine Höchstmarke von rund 17 Grad – ideal für einen herbstlichen Spaziergang oder gemütliche Stunden im Freien.