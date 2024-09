VSV-Adler mussten sich gegen Graz99ers geschlagen geben

In der win2day ICE Hockey League kam es am Freitagabend zu einer Begegnung zwischen den Graz99ers und dem EC-VSV. Kapitän Korbinian Holzer wanderte bereits in der ersten Minute wegen eines Fouls auf die Strafbank. Das Überzahlspiel brachte seitens der Villacher jedoch kaum nennenswerte Chancen hervor. Mit Ablauf der Strafe nahmen dann die Grazer das Zepter in die Hand, spielten den VSV regelrecht schwindlig und stellten in der siebten Minute durch einen Distanzschuss von Nico Brunner auf 0:1. Die Villacher fanden in der Anfangsphase keinen Zugriff auf das Spiel und mussten in der zehnten Spielminute bereits das 0:2 durch Rok Ticar hinnehmen.

Es ging Schlag auf Schlag

Im zweiten Spielabschnitt schalteten die Blau-Weißen dann einen Gang höher! John Hughes war es, der acht Minuten vor Ende des Drittels den VSV erlöste und den 1:2-Anschlusstreffer einschob. Die VSV-Adler waren nun im wahrsten Sinne des Wortes beflügelt und kamen zum verdienten 2:2-Ausgleich. Im letzten Drittel erzielte das Grazer Urgestein Schiechl jedoch den 2:3-Führungstreffer. Doch die Villacher blieben bissig und belohnten sich mit dem erneuten Ausgleich. Die Antwort der Steirer ließ aber nicht lange auf sich warten – und so folgte kurze Zeit später der fünfte Treffer, als Verteidiger Holzer seinen eigenen Rebound seelenruhig verwerten konnte. Als dann aber wieder bereits alles verloren schien, überrumpelte der VSV die Grazer mit einem 4:5-Konter. Nachdem die 99ers dann in der Person von Michael Schiechl zum 4:6 ins Empty-Net einschoben, war die Niederlage der Villacher jedoch besiegelt.