Unterflurtrasse in Pörtschach wird bis Ende November gesperrt

Die Bauarbeiten an der Unterflurtrasse "Kleine Gloriette" in Pörtschach dauern voraussichtlich bis Ende November.

In den kommenden Jahren müssen in Kärnten mehrere Tunnel und Unterflurtrassen saniert werden. „Wir werden bis 2029 rund 13 Millionen Euro in notwendige Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen der Tunnelanlagen investieren“, erläutert Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) als zuständiger Straßenbaureferent. Den Anfang macht die Unterflurtrasse „Kleine Gloriette“ an der L73 Mitterteich Straße in Pörtschach am Wörthersee.

Baustart erfolgt am 30. September

Im Zuge der Arbeiten werden die bestehende Tunnelbeschichtung entfernt, Betoninstandsetzungen durchgeführt, eine neue Tunnelbeschichtung und eine neue Asphaltdeckschichte aufgebracht. Zusätzlich zu den Sanierungsarbeiten werden auch sämtliche Elektroinstallationen erneuert. Rund 1,2 Millionen Euro fließen aus dem Straßenbaureferat in diese Maßnahmen.

Unterflurtrasse in Pörtschach wird gesperrt

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich Ende November abgeschlossen sein. Die Unterflurtrasse ist während der Arbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Moosburger Straße. Die Zufahrt zum Parkplatz der Gemeinde Pörtschach ist von der B83 Kärntner Straße möglich.