Bauarbeiten auf der B70 Packer Straße: Wartezeiten einplanen

Ab Montag wird an der B70 Packer Straße in Preitenegg und Wolfsberg gearbeitet.

Veröffentlicht am 28. September 2024, 07:11 / ©5 Minuten

Ab kommenden Montag, dem 30. September 2024, wird an der B70 Packer Straße in Preitenegg und Wolfsberg gearbeitet. „Insgesamt investieren wir rund 450.000 Euro in die Instandsetzungsmaßnahmen der B70“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) als zuständiger Straßenbaureferent.

©VP Kärnten Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP)

Geschwindigkeitsbeschränkungen und Wartezeiten

Betroffen ist unter anderem der Kreuzungsbereich mit der L139 St. Stefaner Straße im Wolfsberger Ortsteil Reding. Ab kommender Woche wird dort die Fahrbahn saniert und neu asphaltiert. Die Kosten belaufen sich auf 280.000 Euro. Die Arbeiten werden unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchgeführt. Es kommt allerdings zur Sperre eines Fahrstreifens, weshalb Autofahrer mit Geschwindigkeitsbeschränkungen und Wartezeiten rechnen müssen.

Stützmauer entlang der B70 wird erneuert

Ebenfalls ab Montag wir die B70 Packer Straße in der Gemeinde Preitenegg in Waldenstein saniert. Dort hat der Waldensteiner Bach infolge eines schweren Unwetters die Uferböschung weggespült und eine Stützmauer entlang der B70 freigelegt. Nun wird die Fahrbahn im betroffenen Bereich abgetragen, eine Stützmauer mit Randbalken errichtet und anschließend die Fahrbahn wiederhergestellt. Auch hier ist eine halbseitige Sperre der B70 im Baustellenbereich erforderlich. Mit Wartezeiten ist zu rechnen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 170.000 Euro. Beide Baumaßnahmen sollen planmäßig Ende Oktober abgeschlossen sein.