Führerschein weg: Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Am Freitag, 27. September 2024 konnte auf der L238 in Richtung Köstendorf ein auffällig fahrendes Auto wahrgenommen werden. Der Lenker, ein 20-jähriger österreichischer Staatsbürger, wurde im Ortsteil Bayerham von der Polizei gestoppt und einer Lenker- sowie Fahrzeugkontrolle unterzogen. Laut der Landespolizeidirektion Salzburg zeigte der Proband „diverse Symptome, welche auf eine Suchtgiftbeeinträchtigung hinwiesen“. Ein vor Ort durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht: Der Lenker war positiv auf THC getestet worden. Daraufhin wurde er dem diensthabenden Sprengelarzt vorgeführt, welcher die Fahruntauglichkeit des Mannes attestierte. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen, und die Weiterfahrt untersagt. Der Lenker wird angezeigt.

In Salzburg: Er habe Tage zuvor einen Joint gezogen

Ebenfalls am Freitag, 27. September 2024 führte die Autobahnpolizei im Rahmen ihres Streifendienstes mit Fokus auf Alkohol- und Drogenkontrollen eine Lenkerkontrolle im Bezirk Tamsweg durch. Am Vormittag wurde ein Auto auf der B96 im Ortsgebiet von Tamsweg mit überhöhter Geschwindigkeit wahrgenommen. Der Lenker, ein 20-jähriger ungarischer Staatsbürger, wurde angehalten und kontrolliert. Laut der LPD Salzburg machte der Fahrer „einen nervösen bzw. beeinträchtigten Eindruck“ auf die Beamten, obwohl ein Alkovortest negativ verlief. Ein durchgeführter Drogenspeichelvortest zeigte jedoch ein positives Ergebnis auf Cannabis. Der Mann wurde ebenfalls einem Arzt vorgeführt, welcher die Fahruntauglichkeit diagnostizierte. Auch ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Lenker gab an, einige Tage zuvor an einem Joint gezogen zu haben.