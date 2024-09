Aggressiver 38-Jähriger greift Senioren, Passanten und Polizisten an

Ein 38-Jähriger griff zwei Männer und mehrere Polizisten an. Einer der Beamten wurde verletzt und musste den Dienst abbrechen.

Ein 38-Jähriger griff zwei Männer und mehrere Polizisten an. Einer der Beamten wurde verletzt und musste den Dienst abbrechen.

Veröffentlicht am 28. September 2024, 07:20 / ©5 Minuten

Am Freitag, 27. September 2024, um 21.24 Uhr, wurde ein 38-jähriger österreichischer Staatsbürger in Salzburg festgenommen, nachdem er zunächst einen 76-jährigen Mann mit einem Fußtritt in die Brust und anschließend einen 34-Jährigen mit einem Faustschlag ins Gesicht verletzt hatte. Beim Eintreffen der Polizei verhielt sich der Beschuldigte laut der Landespolizeidirektion Salzburg „äußerst renitent und unkooperativ“.

Festgenommen: Polizist wurde verletzt

Er stieß einen Beamten mit beiden Händen nach hinten und versetzte einem weiteren einen gezielten Kopfstoß ins Gesicht. Der Beamte erlitt eine Rissquetschwunde, eine Prellung an der Schläfe und musste vom Dienst abtreten. Der Angreifer wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Anzeigen folgen.