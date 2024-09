Umbau in Wien: Ehemaliges Spital wird zur Schule für 600 Schüler

In der Wielemansgasse 28 in Gersthof, an der Grenze zwischen den Wiener Stadtteilen Hernals und Währing, wird derzeit ein ehemaliges Spital in eine Schule umgewandelt. Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) saniert und baut das Gebäude auf einer Fläche von 7.500 Quadratmetern um. Medienberichten zufolge sollen die Bauarbeiten Anfang 2025 abgeschlossen sein, sodass ab Februar die ersten Schüler dort unterrichtet werden können. Die neue Schule wird Platz für rund 600 Schüler bieten.