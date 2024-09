500 Schüler nahmen an erster Maturawallfahrt in Graz teil

Die erste Maturawallfahrt in der Diözese Graz-Seckau lockte am Freitag rund 500 Schülerinnen und Schüler aus den Abschlussjahrgängen der AHS und BHS. „Die erste Maturawallfahrt in der Steiermark sollte Begegnungen ermöglichen und vor allem Mut machen, mit neuer Kraft und Zuversicht in das Jahr zu gehen“, heißt es seitens der Stadt Graz.

Katholikentagskreuz im Grazer Stadtpark: Schüler trotzen dem Regen

Bei strömendem Regen, der die Stimmung jedoch nicht trüben konnte, versammelten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer um 10.30 Uhr beim Katholikentagskreuz im Grazer Stadtpark. Die Regenschauer begleiteten die Gruppe auf ihrem Weg zum Grazer Dom, wo ein ökumenischer Gottesdienst stattfand. Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl und Superintendent Wolfgang Rehner feierten gemeinsam mit den Maturanten den Gottesdienst. „Für die musikalische Begleitung sorgte die Band von ‚Kirche im Kino‘. Zum Abschluss gab es unter den Arkaden des Priesterseminars in der Grazer Bürgergasse noch eine Agape“, so abschließend.