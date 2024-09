Drei neue Friedensforste werden in Kärnten eröffnet

Die Bestattung Kärnten betreibt 13 Friedensforste in unserem Bundesland.

Veröffentlicht am 28. September 2024, 07:38 / ©Martin Steiner

Seit das Bestattungsgesetz 2012 geändert wurde, sind auch in Kärnten Naturbestattungen möglich. Um der steigenden Nachfrage und dem Interesse der Bevölkerung nachzukommen, errichtet und betreibt die Bestattung Kärnten mittlerweile 13 der sogenannten Friedensforste. Dabei werden biologische Urnen an den Wurzeln von Bäumen bestattet. Angehörige können dann in ruhiger und besinnlicher Atmosphäre inmitten der Natur Trost suchen.

Drei Projekte in Weißenstein, Pörtschach und Ferlach

Noch heuer werden drei neue Projekte in kommunalen Friedhöfen abgeschlossen und ihren Bestimmungen übergeben. Eine neue Naturbestattungsfläche in Kellerberg bei Weißenstein wurde bereits am Donnerstag in Betrieb genommen. Zwei weitere Eröffnungen folgen.

Eröffnungsfeier mit Segnung: Pörtschach am Wörthersee am Donnerstag, 3. Oktober, 14 Uhr

Ferlach am Donnerstag, 17. Oktober, 14 Uhr

120 heimische Laubbäume gepflanzt

Um für den passenden Rahmen zu sorgen, wurden in den Friedhofsarealen 120 heimische Laubbäume gepflanzt. Damit leistet auch jeder Friedensforst auch einen kleinen Beitrag zur Biodiversität. Bereits zu Lebzeiten können interessierte Menschen Urnenplätze an den Bäumen aussuchen, ein Nutzungsrecht erwerben und damit Vorsorge treffen. Die Grabpflege in Friedensforsten entfällt und wird von der Natur übernommen.