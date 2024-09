Lieblingshit wünschen und spenden: Kärntner DJ streamt für krebskranke Lina (10)

Lina ist ein 10-jähriges Mädchen aus Kärnten, sie leidet seit September 2017 an Knochenkrebs (Ewing Sarkom). Eine sehr seltene und bösartige Krebsart, den leider auch viele Kinder nicht überleben. Die Überlebenschancen stehen sehr schlecht, wenn es zu einem Rückfall kommt. Die große Hoffnung für Lina ist es, so schnell wie möglich eine lebensrettende Therapie im Ausland zu starten. Um das allerdings finanzieren zu können, benötigt die Familie Hilfe.

Spendenstream auf TikTok

Die bewegende Geschichte ließ auch den Kärntner DJ Luca Restuccia nicht kalt. Er möchte helfen – und das auf eine ganz besondere Art und Weise. Er veranstaltet einen Spendenstream auf der Online-Plattform TikTok. „Mir war schnell klar, dass ich der Familie helfen möchte. Ich habe mir einige Videos von Lina angeschaut und Berichte gelesen. Die Motivation für einen Stream war zu 1.000 Prozent geweckt“, erzählt der Kärntner Familienvater exklusiv gegenüber 5 Minuten.

24 Studen Livestream für den guten Zweck

Der Stream startete bereits heute Früh, Samstag 28. September 2024 um 7 Uhr. Exakt 24 Stunden möchte er mit Musik Gutes tun – und jeder kann dabei helfen. „Wer Musikwünsche hat, kann ihn für einen kleinen Beitrag von 5 Euro gerne haben – um so mehr, desto besser für Lina. Musik verbindet, warum dies nicht auch für Gutes einsetzen? Gemeinsam können wir einiges bewegen, da bin ich mit ganz sicher!“, so Luca. Der Spendenstream ist aktuell voll im Gange und läuft noch bis Sonntag, 29. September 2024 7 Uhr Früh.

Jede Spende zählt für die kleine Kämpferin Lina

Auf das Schicksal der kleinen Lina wurde Luca durch seine Frau aufmerksam „Ich wär auch froh, wenn uns jemand hilft, wenn bei meinen Kindern was wäre. Sie brauchen 1,2 Millionen Euro für die Therapie in Amerika – 330 Tausend haben sie erst“, schildert der engagierte Spittaler weiter. Lina ist eine kleine Kämpferin, denn sie hat den Krebs schon fünfmal besiegt, doch ihr Kampf hört nicht auf, denn es gibt in Österreich aktuell leider keine Therapien für Kinder mit mehrfach Ewing Sarkom Rezidiven. Hier geht es zum Spendenlink. Überweisung an Freunde und Familie (so entfallen die Gebühren). Zweck: Lina + Musik Wunsch

So kannst auch du helfen: Auf Paypal wurde ein extra Konto eingerichtet: Hier geht’s zum Spendenlink

Überweisung an Freunde und Familie (so entfallen die Gebühren)

Zweck Lina + Musik Wunsch Natürlich kann auch direkt an sie via www.helft-Lina.at gespendet werden

„Jedoch kann ich das beim Stream nicht mitzählen,da ich auf Ihr Konto keinen Einblick habe. Außer mir wird via WhatsApp ( 06601597124 ) eine Überweisungsbestätigung gesendet – auch da geht dann ein Musikwunsch“, erklärt Luca abschließend.

Bereits der zweite Charity-Stream des DJs

Es ist nicht das erste Mal, dass er für den guten Zweck sich hinter das Mischpult begibt. Bereits im März vergangenen Jahres startete er einen Spendenstream für einen schwerverletzten Familienvater, dessen Leben sich nach einem Rodelunfall komplett veränderte.