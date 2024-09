Football: Carinthian Lions sind scharf auf nächsten Sieg

Vergangenes Wochenende traf das Klagenfurter Football-Team in seinem ersten Saisonspiel der U18-9 Mann Meisterschaft auf die Cineplexx Blue Devils in Hohenems im Bezirk Dornbirn. Dort dominierten die Carinthian Lions die Partie und sicherten sich einen 24:6-Sieg! „Alijoscha Dobernig erzielte einen Interception Return Touchdown, während Maxi Riedl mit zwei weiteren Touchdowns maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug“, erklärt Headcoach Benjamin Schmied. Den souveränen Sieg wollen die jungen Löwen am heutigen Samstag wiederholen! Um 14 Uhr treffen sie im Rahmen der U18-9 Mann Meisterschaft am Koschatplatz auf die Salzburg Ducks.