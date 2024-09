„Supermärkte sind keine Lösung“: Maßnahmen gegen Mensenschließungen gefordert

Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) sieht die Politik in Zugzwang, um gegen die Schließungen von Mensen vorzugehen. Der Zugang zu leistbarem und gesundem Essen am Campus sei für die Studierendenvertretung nicht tragbar und die aktuellen Entwicklungen verschärfen die Situation.

„Recht auf leistbares und gesundes Essen komplett verwehrt“

Am Montag, dem 30. September 2024, beginnt das Semester für viele Studierende, jedoch gehen damit vermehrte Sorgen einher. Die inflationsbedingten Teuerungen machen sich stark bemerkbar, wo unleistbare Mieten und viel zu teure Lebensmittelpreise Studierende im ganzen Land in prekäre Verhältnisse bringen. „Die jüngsten Mensenschließungen in Innsbruck und Graz sind dabei ein weiterer Schlag ins Gesicht für Studierende. Statt eine Entlastung durch die lokale Mensa zu spüren, wird immer mehr Studierenden ihr Recht auf leistbares und gesundes Essen komplett verwehrt“, kritisiert Sarah Rossmann aus dem Vorsitzteam der ÖH.

„… weil die lokale Mensa unfassbar teuer oder sogar ganz geschlossen ist“

„Es kann nicht sein, dass Studierende zum nächstgelegenen Supermarkt oder Fastfood-Geschäft gehen müssen, weil die lokale Mensa unfassbar teuer oder sogar ganz geschlossen ist. Studierende haben ein Recht auf leistbare Mensen, die gesundes Essen und vegane Alternativen anbieten. Im Moment sind unsere Mensen aber nur ein Ort, an dem Profit mit Studierenden gemacht wird. Das widerspricht dem Sinn und Zweck der Mensen GmbH als kostengünstige Verpflegungsoption am Campus und gießt Öl ins Feuer, wenn es um die finanziellen Sorgen der Studierenden geht“, so Rossmann weiter.

„Studieren ist also noch immer eine finanzielle Frage“

Studieren sei stark sozial-selektiv, was die Ergebnisse der Eurostudent 8 Studie aus dem Juli erneut bestätigen. „Unfassbare drei Viertel der Studierenden in Österreich können sich ihr Studium ohne 20-Stunden Job nicht leisten. Studieren ist also noch immer eine finanzielle Frage“, erklärt Nina Mathies aus dem ÖH-Vorsitzteam. Sie betont: „Eine funktionierende Mensen GmbH hätte hier die Chance, im Hochschulalltag als Entlastung für Studierende zu fungieren. Zwischen Nebenjobs, Lernstress und finanziellen Sorgen bleibt wenig Zeit, um sich Gedanken darüber zu machen, wo und was man isst.“

„Selbst in der Nationalratskantine bekommen Mitarbeiter die Mahlzeiten um die Hälfte reduziert“

„Selbst in der Nationalratskantine bekommen Mitarbeiter_innen die Mahlzeiten um die Hälfte reduziert. So eine Unterstützung fehlt vollkommen an unseren Hochschulen, und das, obwohl die Mensen GmbH zu 100 % im Eigentum des Wissenschaftsministeriums steht. Es ist die Aufgabe der Politik, Studierende hier nicht länger alleine zu lassen“, fordert Simon Neuhold aus dem Vorsitzteam der ÖH abschließend. Er spricht damit im Namen des gesamten Vorsitzteams und appelliert an die nächste Regierung, Maßnahmen gegen die viel zu teuren Essenskosten zu ergreifen, um nicht nur einen Aus für weitere Mensenschließungen zu fordern, sondern auch die Wiederinbetriebnahme der bereits geschlossenen Mensen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.09.2024 um 08:02 Uhr aktualisiert