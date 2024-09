57-Jähriger mit 166 km/h in 100er-Zone unterwegs

Mit 166 km/h in der 100er-Zone: Zivilstreife stoppte einen 57-jährigen Fahrer auf der A1. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen.

Veröffentlicht am 28. September 2024, 08:19 / ©pixabay.com

Am Freitag, 27. September 2024 gegen 20 Uhr fiel ein 57-jähriger rumänischer Staatsbürger aus Deutschland auf der A1 Westautobahn im Bereich Asten durch seine überhöhte Geschwindigkeit auf. Eine Zivilstreife nahm die Verfolgung auf und beobachtete, wie der Fahrer an einem fixen Radar kurzfristig auf die erlaubten 100 km/h abbremste, jedoch kurz danach wieder stark beschleunigte. Seine Spitzengeschwindigkeit in der 100er-Zone betrug 166 km/h.

Führerschein abgenommen

Der Lenker wurde angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Der 57-Jährige zeigte sich sofort einsichtig und gestand seinen Fehler ein. Aufgrund der Geschwindigkeitsüberschreitung wurde ihm der Führerschein vorläufig abgenommen, und die Weiterfahrt untersagt.