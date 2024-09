75 % der Murtaler halten die AIRPOWER für „sehr wichtig“

Am 6. und 7. September 2024 zog die AIRPOWER24 am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg, Steiermark, über 250.000 Besucherinnen und Besucher an. Die Veranstaltung, die vom Österreichischen Bundesheer in Zusammenarbeit mit dem Land Steiermark und Red Bull organisiert wurde, hinterließ einen starken Eindruck in der Region. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hebt hervor: „Über zehn Millionen Wertschöpfung für die Region, ein deutliches Nächtigungsplus sowie ein medialer Werbegegenwert alleine in nationalen Medien von über vier Millionen Euro sind die ersten beeindruckenden Zahlen zum AIRPOWER-Wochenende.“

©BMLV/AP24 Verteidigungsministerin Klaudia Tanner freut sich über hohe österreichweite Zustimmung zur AIRPOWER sowie zum Fliegerhorst Hinterstoisser.

Region Murtal steht zur AIRPOWER

Die AIRPOWER-Veranstaltung fand breite Zustimmung in der Region Murtal. Eine repräsentative Umfrage des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) zeigt, dass 98 % der Bevölkerung in der Region zur AIRPOWER stehen, wobei 75 % sie als „sehr wichtig“ und 23 % als „eher wichtig“ bewerten. Österreichweit liegt die Zustimmung bei stolzen 79 % – 56 % halten die Veranstaltung für „sehr wichtig“.

Fliegerhorst Hinterstoisser als wichtiger Standort

Die Umfrage ergab ebenfalls beeindruckende Werte für den Fliegerhorst Hinterstoisser als Standort und Arbeitgeber. Österreichweit schätzen 87 % seine Bedeutung, davon 57 % als „sehr wichtig“. In der Region Murtal sind es sogar 94 %, wobei 69 % diese Einschätzung als „sehr wichtig“ abgeben.

„Beleg für die ausgezeichnete Partnerschaft des Österreichischen Bundesheeres mit dem Land Steiermark“

„Ich freue mich sehr über diese großartigen Zustimmungsraten, sowohl österreichweit als auch vor allem in der Region Murtal selbst“, sagt Tanner. Sie bezeichnet die Unterstützung der AIRPOWER-Veranstaltungen und des Fliegerhorsts als „eindrucksvollen Beleg für die ausgezeichnete Partnerschaft des Österreichischen Bundesheeres mit dem Land Steiermark und die positive Verankerung unseres Bundesheeres in der Region Murtal im speziellen!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.09.2024 um 08:43 Uhr aktualisiert