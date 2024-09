Diplomfeier in Frohnleiten: Pflegefachassistenten starten in den Beruf

Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP), Referatsleiterin Karin Pesl-Ulm und Direktorin Rosemarie Langbauer feierten diesen bedeutenden Moment mit den Absolventinnen und Absolventen. Die Schulen für Gesundheitsberufe des Landes Steiermark bilden seit vielen Jahren Pflegekräfte aus, die in vielfältigen Bereichen der Gesundheits- und Krankenpflege tätig werden können. „Der Bedarf an Pflegekräften ist steigend“, so die Direktorin, „daher ist eine Ausbildung im Gesundheitsbereich eine zukunftssichere Wahl.“

„Danke, dass Sie sich für diesen Beruf entschieden haben!“

In ihrer Eröffnungsrede betonte Direktorin Langbauer die Notwendigkeit, die Pflegefachassistenz in der Gesellschaft bekannter zu machen: „Das Berufsfeld der Pflege braucht nicht nur hochqualifizierte, sondern auch motivierte und sozial kompetente Menschen.“ Gesundheitslandesrat Kornhäusl ergänzte: „Danke, dass Sie sich für diesen Beruf entschieden haben! Wir brauchen Menschen wie Sie, die bereit sind, die täglichen Herausforderungen im Berufsalltag anzunehmen.“ Die Absolventinnen und Absolventen dankten dem Schulteam für die individuelle Unterstützung während ihrer Ausbildung.

©Land Steiermark Überreichung der Diplome: links Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) – an die neuen Pflegefachassistentinnen und -assistenten.

Steiermark erweitert Pflege-Ausbildungsstandorte

Um den steigenden Bedarf an Pflegepersonal zu decken, hat das Land Steiermark zahlreiche Ausbildungsstandorte erweitert. Die Möglichkeiten zur Ausbildung in Gesundheitsberufen sind in der gesamten Steiermark vorhanden, insbesondere in ländlichen Regionen.

Früh starten: Bereits 14-Jährige können Pflegeausbildung beginnen

Bereits 14-Jährige können im Rahmen einer Fachschule für Sozialberufe in eine Pflegeausbildung einsteigen. Alle Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche und Erwachsene sind sowohl in Vollzeit als auch berufsbegleitend verfügbar. Zudem profitieren die Auszubildenden von Zusatzangeboten wie kostenfreien Mittagessen und Onlineunterricht. Personen in einer Pflegeausbildung haben die Möglichkeit, einen monatlichen Ausbildungsbeitrag von 600 Euro zu beantragen.