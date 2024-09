Das sind Kärntens beste Käse-, Joghurt- und Butterspezialitäten

Treffen am Ossiacher See

Nur Betriebe, die ihr risikoreichstes Produkt erfolgreich am Institut für Lebenssicherheit, Veterinärmedizin und Umwelt des Landes Kärnten prüfen ließen, durften an der Verkostung teilnehmen. Insgesamt 249 Spezialitäten – von Frischkäse über Joghurt bis hin zu Butter- und Käsespezialitäten – stellten sich dem Urteil der Expertenjury.

15-köpfige Jury

Die Bewertung erfolgte durch eine 15-köpfige Jury aus Lebensmitteltechnologen und erfahrenen Milchverarbeitern, welche zuvor von Eduard Hauß, dem stellvertretenden Leiter des Lebensmittelmitteltechnologischen Zentrums in Wieselburg, intensiv geschult wurden. Jedes Produkt wurde anonym von drei Sensorikern unter Berücksichtigung der Produktbeschreibung geprüft. Punkte wurden für die Kriterien Aussehen, Geschmack, Konsistenz und Geruch des Produktes auf Basis des österreichweit gebräuchlichen „AMA GENUSS Region“-Bewertungsschemas vergeben. Die erreichte Punktesumme entschied über eine Auszeichnung in Gold, Silber oder Bronze.

©DV-Verband/Kampitsch Die meisten Siegerbetriebe stammen aus dem Bezirk Spittal an der Drau.

Prämierung in Treffen am Ossiacher See

Höhepunkt der Prämierung war die feierliche Siegerehrung am 24. September 2024 beim Kuchlerwirt in Treffen am Ossiacher See. Landwirtschaftskammer-Präsident Siegfried Huber lobte dort die bäuerlichen Milchverarbeiter: „Direktvermarkter tragen mehr Verantwortung und müssen auch die Vermarktung ihrer Produkte selbst in die Hand nehmen.“ Höhepunkt der Veranstaltung war schließlich die Verleihung der „Goldenen Milchkannen“ an die Landessieger.

Landessieger Käse,- Joghurt- und Butterprämierung Reinhold und Ulrike Hopfgartner (Kleblach) in der Kategorie „Sauermilcherzeugnisse“

Sebastian Perwein (Wernberg) in der Kategorie „Sauermilcherzeugnisse mit Zusätzen und Dessert“

HBLA Pitzelstätten (Wölfnitz) in der Kategorie „Frischkäse“

Martin Uitz (Eberndorf) in der Kategorie „Sonstige Frischkäsezubereitungen“

BIOHOF Maritschnig (Gablern) in der Kategorie „Weichkäse“

LFS Stiegerhof (Gödersdorf) in der Kategorie „Schnittkäse“

AG Lainacher Kuhalm (Rangersdorf) in der Kategorie „Hartkäse“

Sabine Gritzner (Malta) in der Kategorie „Butter“

Anna und Georg Jankl (Feldkirchen) in der Kategorie „Regionstypische Spezialitäten“