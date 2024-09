Kinderbetreuungsstätte „WIKI″ mit steirischem Landeswappen ausgezeichnet

In der Grazer Seifenfabrik überreichte Landeshauptmann Christopher Drexler „WIKI″-Obmann Günther Ruprecht und den beiden Geschäftsführern Tatjana Prattes und Christian Leitner (v.l.) das steirische Landeswappen.

In der Grazer Seifenfabrik überreichte Landeshauptmann Christopher Drexler „WIKI″-Obmann Günther Ruprecht und den beiden Geschäftsführern Tatjana Prattes und Christian Leitner (v.l.) das steirische Landeswappen.

Veröffentlicht am 28. September 2024, 10:42 / ©Land Steiermark/Brand Images

Im Rahmen des 70-jährigen Jubiläums wurde der Verein „WIKI – Wir Kinder, Bildung und Betreuung“ mit dem steirischen Landeswappen ausgezeichnet. Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) überreichte die hohe Auszeichnung am Freitag, dem 27. September 2024, in der Grazer Seifenfabrik an Obmann Günther Ruprecht sowie die Geschäftsführer Tatjana Prattes und Christian Leitner.

Zahlreiche Ehrengäste anwesend

Unter den rund 800 Gästen befanden sich auch prominente Ehrengäste wie Bundesminister Martin Polaschek (ÖVP) und Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Titschenbacher, die den Verein für sein Engagement lobten. Drexler betonte die gesellschaftliche Relevanz der Arbeit von WIKI: „Mit mehr als 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an rund 270 Standorten in der ganzen Steiermark hat sich WIKI einer angepassten und bedürfnisorientierten Bildung, Betreuung und Begleitung verschrieben. Der Bereich der Kinderbetreuung hat eine unverzichtbare Bedeutung für die Zukunft unserer Gesellschaft. Danke für die herausragenden Leistungen!“

WIKI – Ein wichtiger Partner in der Bildung

Mit 9.100 betreuten Kindern und einem breiten Angebot für Jugendliche und Erwachsene hat WIKI eine verantwortungsvolle Aufgabe übernommen. Die Organisation umfasst 81 Kinderkrippen, 88 Kindergärten, sechs Horte und neun Jugendzentren und bietet zudem Förderungen und Betreuungen an Pflichtschulen an.