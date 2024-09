Ohne Führerschein und alkoholisiert: Autolenker verursacht Kollision

In der Nacht

Veröffentlicht am 28. September 2024, 11:47 / ©LPD Wien

In der vergangenen Nacht (Am Freitag, 27. September) kam es auf der Wientalstraße stadteinwärts zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Ein 40-jähriger Mann, der ohne Lenkberechtigung unterwegs war und unter Alkoholeinfluss stand, kollidierte mit einem vor ihm fahrenden Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls geriet das vordere Auto ins Schleudern, prallte gegen mehrere Verkehrszeichen und eine Betonleitwand.

52-Jährige erlitt leichte Verletzungen

Die 52-jährige Lenkerin des vorderen Fahrzeugs erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde nach der notfallmedizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen sowie an den betroffenen Verkehrszeichen entstand erheblicher Sachschaden. Die Berufsfeuerwehr Wien war rasch zur Stelle und entfernte die Unfallfahrzeuge mit einem Feuerwehrabschleppwagen von der Unfallstelle. Das Verkehrsunfallkommando übernahm die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang.

Er wird angezeigt

Der 40-jährige Unfallverursacher wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt. Zudem muss er sich wegen Alkoholbeeinträchtigung und Fahrens ohne die erforderliche Lenkberechtigung verantworten.

©LPD Wien Die Berufsfeuerwehr entfernte die Unfallfahrzeuge von der Wientalstraße, während das Verkehrsunfallkommando die Ermittlungen übernahm.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.09.2024 um 11:48 Uhr aktualisiert