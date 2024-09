KFC eröffnet schon bald in St. Pölten: Wann ist es endlich soweit?

Neue Filialen in St. Pölten, Eisenstadt und Liezen geplant. Die Eröffnung in St. Pölten soll noch im November erfolgen.

Während KFC kürzlich eine neue Filiale in Klagenfurt eröffnet hat und auch die Eröffnung in Villach unmittelbar bevorsteht, plant die Fast-Food-Kette weitere Standorte in Österreich. Drei neue Restaurants sind derzeit in Arbeit, darunter eines in Eisenstadt und eines in Liezen. Auch in St. Pölten (Niederösterreich) eröffnet ein KFC-Standort – und das schon ziemlich bald.

Am Bahnhofplatz in St. Pölten

Das warten hat ein Ende: „Ja, wir arbeiten bereits an unserer Neueröffnung in St. Pölten, welche im November geplant ist“, bestätigt KFC gegenüber 5 Minuten. Der Standort soll am Bahnhofplatz zu finden sein. Das Menü wird dabei dem Angebot der bestehenden KFC-Restaurants entsprechen.