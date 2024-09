Hollywood in Osttirol: Welcher Film wird hier gedreht?

Seit Juli/August laufen in Osttirol die Dreharbeiten zum lang ersehnten Sequel des Action-Klassikers „Cliffhanger“. Genau 30 Jahre nach der Uraufführung beim Festival de Cannes kehrt Sylvester Stallone als Hauptdarsteller auf die Leinwand zurück. An seiner Seite sollen auch Russel Crowe, bekannt aus „Gladiator“ und „Man of Steel“, sowie Lily James, bekannt aus „Downton Abbey“ und „Mamma Mia! Here We Go Again“, zu sehen sein.

Dreharbeiten bis Mitte Oktober

Bereits 1993 beeindruckte „Cliffhanger“ mit spektakulären Hochgebirgsaufnahmen. In den Alpen sorgten die dramatischen Kletterszenen mit Sylvester Stallone und John Lithgow für unvergessliche Kinomomente. Nun wird die Tradition der atemberaubenden Bergkulissen fortgesetzt, diesmal in den Tiroler Alpen. Die Dreharbeiten werden voraussichtlich noch bis Mitte Oktober andauern, und die Region Osttirol dient dabei als perfekte Kulisse für die Actionszenen. Ob sich dabei auch die Stars Russell Crowe und Sylvester Stallone selbst am Set zeigen, bleibt jedoch weiterhin ein gut gehütetes Geheimnis.