Bankomaten in Favoriten gesprengt: Täter noch flüchtig

Polizei und Landeskriminalamt sichern Spuren nach der nächtlichen Sprengung mehrerer Bankomaten in einer Bankfiliale.

Veröffentlicht am 28. September 2024, 12:06

In der vergangenen Nacht wurden mehrere Streifenbesatzungen zu einer Bankfiliale in Wien-Favoriten gerufen, nachdem unbekannte Täter mehrere Bankomaten gesprengt hatten. Innerhalb kürzester Zeit trafen die ersten Polizeikräfte am Tatort ein und fanden die erheblich beschädigten und stark rauchenden Bankomaten vor.

Spurensicherung wurde aufgenommen

Die Fahndung nach den flüchtigen Tätern läuft derzeit auf Hochtouren, unterstützt durch Einsatzkräfte der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen sowie die Spurensicherung aufgenommen.