Erhebliche Zuwächse: Online-Handel boomt auch in Kärnten

Besonders im Bereich Mode, Elektrogeräte und Wohnungseinrichtungen verzeichnet der Online-Handel in Kärnten erhebliche Zuwächse.

Besonders im Bereich Mode, Elektrogeräte und Wohnungseinrichtungen verzeichnet der Online-Handel in Kärnten erhebliche Zuwächse.

Veröffentlicht am 28. September 2024, 12:15 / ©gstockstudio-stock.adobe.com

Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Kärnten, lud anlässlich der aktuellen CIMA-Studie am Freitag gemeinsam mit Stadtmarketing-Präsidentin Inga Horny, Trend- und Innovationsexperte Lukas Rössler und Nikolaus Gstättner, Geschäftsführer der Sparte Handel, zum Pressegespräch. Denn eines ist den Kaufleuten in den Innenstädten inzwischen klar: Nur durch eine enge Verzahnung von Online- und Offline-Handel kann der Einzelhandel langfristig erfolgreich bleiben. „Der stationäre Handel kann durch digitale Lösungen seine Reichweite erhöhen, während Online-Anbieter durch physische Präsenz Vertrauen und Kundennähe aufbauen“, erklärt Haberl.

Wie oft shoppst du online? Fast schon täglich! Mehrmals die Woche. Zwei- oder dreimal im Monat. Selten, maximal ein- oder zweimal im Jahr. Nie, ich bevorzuge den Kärntner Handel. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Kärntner Handel befindet sich im Umbruch

Das zeigt die aktuelle CIMA-Studie aus dem Jahr 2023. So ist der Kaufkraftabfluss, etwa aus Klagenfurt, signifikant gestiegen – der Online-Handel hat seit 2010 um beeindruckende 517 Prozent zugelegt. „Diese Entwicklung zeigt deutlich, dass der Online-Handel keine temporäre Erscheinung ist. Er ist gekommen, um zu bleiben“, betonte Haberl. Besonders im Bereich Mode, Elektrogeräte und Wohnungseinrichtungen verzeichnet dieser in Kärnten erhebliche Zuwächse. Doch Experte Rössler betonte: „Online und offline müssen keine Konkurrenten sein – vielmehr können sie sich ergänzen und voneinander profitieren.“ Gstättner, Geschäftsführer der Sparte Handel, ergänzt: „Der stationäre Handel muss sich stärker digital vernetzen und die Kunden dort abholen, wo sie sich informieren und einkaufen – nämlich online.“

Ausbau digitaler Angebote nötig

Ein zentraler Punkt muss die Stärkung des stationären Handels durch Multifunktionalität sein. Die Innenstädte sollen sich nicht nur als Einkaufsorte, sondern auch als Erlebnis- und Aufenthaltsorte etablieren. „Innenstädte und Ortskerne haben das Potenzial, durch die Kombination von Handel, Gastronomie, Kultur und Freizeit noch attraktiver zu werden“, so Inga Horny, Präsidentin des Stadtmarketings Austria. Der Ausbau digitaler Angebote wie Click & Collect oder lokale Plattformen für Online-Bestellungen könnten dazu einen entscheidenden Beitrag leisten. Bedenklich sei allerdings der Trend zu Multi-Use-Angeboten in Einkaufszentren mit Sport- und Gesundheitsangeboten. Haberl: „Das führt zu einem Kaufkraftabfluss aus den Innenstädten, schwächt die lokale Wirtschaftsstruktur und beeinträchtigt die städtische Vielfalt und Attraktivität.“

Jahrhundertchance AREA Süd nutzen

Auch die neuen Chancen durch die Koralmbahn müssen genutzt werden. „Mit der Inbetriebnahme Ende 2025 eröffnen sich völlig neue Entwicklungsmöglichkeiten und Wachstumspotenziale entlang der Achse Graz-Klagenfurt-Villach. Diese aufstrebende Metropolregion, die AREA Süd, soll sich auch als Einkaufsdestination positionieren und dabei die Stärken und Angebote Klagenfurts und auch Villachs berücksichtigen“, fordert Haberl abschließend.