Salmonellen-Ausbruch in Österreich: Davor wird jetzt gewarnt

Der Verein für Konsumentenschutz warnt vor einem aktuellen Salmonellose-Ausbruch in Deutschland, Österreich und Dänemark, der mit italienischem Rucola in Verbindung gebracht wird. Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) handelt es sich um den Erreger Salmonella Umbilo.

98 Salmonellen-Fälle durch Rucola in Deutschland & auch in Österreich

In Deutschland wurden bis zum Dienstag, 24. September 2024 bereits 98 Fälle registriert, doch die tatsächliche Anzahl der Infektionen dürfte weitaus höher liegen. „Nur ein Teil der Betroffenen mit Krankheitssymptomen geht zum Arzt, und bei einigen wird keine mikrobiologische Untersuchung des Stuhls durchgeführt“, heißt es vom Robert Koch-institut.

Salmonellen-Bakterien in Rucola nachgewiesen

Auch in Österreich wurde das Bakterium in Proben von italienischem Rucola nachgewiesen, die im Zuge der Ausbruchsuntersuchung entnommen wurden. Die genetische Analyse zeigt, dass die Bakterien-Isolate aus Deutschland, Österreich und Dänemark eng verwandt sind, was darauf hindeutet, dass der Rucola die Quelle des Ausbruchs sein könnte. Laut der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) sind seit Juli 2024 in Österreich 16 Personen an dem Salmonellen-Stamm (Salmonella Umbilo) erkrankt. Betroffen sind Personen in Kärnten, Oberösterreich, Steiermark, Tirol und Wien. „Das RKI, die Behörden in Österreich und Dänemark sowie die lokalen Behörden in Deutschland arbeiten zusammen. Sie wollen den Ausbruch schnellstmöglich aufklären und beenden“, heißt es vom Verein für Konsumenteninformation.

Alles zum Salmonellen-Ausbruch durch Rucola auf einen Blick: Ausbruchsort: Deutschland, Österreich, Dänemark

Häufig gestellte Fragen: Welche Länder sind vom Salmonellen-Ausbruch durch Rucola betroffen? Die betroffenen Länder sind Deutschland, Österreich und Dänemark. In allen drei Ländern wurden eng verwandte Bakterien-Isolate gefunden, was darauf hindeutet, dass der kontaminierte Rucola die Quelle des Ausbruchs ist. Was ist Salmonella Umbilo? Salmonella Umbilo ist ein Bakterium, das Magen-Darm-Erkrankungen verursachen kann, die oft mit Symptomen wie Durchfall, Fieber und Bauchschmerzen einhergehen. Welche Symptome es gibt es beim Salmonellen-Ausbruch durch Rucola? Betroffene leiden unter Symptomen wie Durchfall, Fieber und Bauchschmerzen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.09.2024 um 13:23 Uhr aktualisiert