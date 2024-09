Vier Wiesenmarkt-Schausteller für langjährige Treue geehrt

Der traditionelle Schaustellerempfang wurde von Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) ausgerichtet: „Wir laden die Schausteller zum Abendessen ein, als Anerkennung und Dank für ihre unschätzbare Rolle in der Gestaltung unseres Wiesenmarktes.“ Wiesenmarktreferentin und Vizebürgermeisterin Silvia Radaelli (SPÖ) schloss sich den Dankesworten an: „Der Wiesenmarkt ist ein Volksfest, so wie er es schon vor Jahrhunderten war. Ihr macht es zum Fest, und daher wünsche ich euch viel Erfolg und gute Geschäfte!“

©Stadt St. Veit Auch Patrizia Fregonese und Michele Pasian wurden beim traditionellen Schaustellerempfang geehrt.

Vier Schausteller geehrt

Geehrt wurden Maronihändler Franz Zechner für zehn Jahre am St. Veiter Wiesenmarkt und die Osteria San Vito von Patrizia Fregonese und Michele Pasian, die ihre Gastwirtschaft ebenfalls seit zehn Jahren auf das Rennbahngelände verlegen. Für das 20-Jahr-Jubiläum am Wiesenmarkt wurde Giorgi’s Central geehrt – Dzini und Gheorghe Pana strahlten vor Freude. Familie Singh betreibt Pamma’s Pizzeria ebenfalls seit zwei Jahrzehnten am Wiesenmarkt-Gelände. Die Ehrung von Elfriede Kokesch, die seit vier Jahrzehnten mit bunten Luftballonen die Herzen von Groß und Klein erfreut, wird vor Ort am Wiesenmarkt nachgeholt.

©Stadt St. Veit | Die Ehrung von Familie Singh. ©Stadt St. Veit: | Die Ehrung von Dzini und Gheorghe Pana.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.09.2024 um 13:20 Uhr aktualisiert