Mit Gratis-Drinks zum Heimsieg: TSV Hartberg kämpft gegen SCR Altach

Veröffentlicht am 28. September 2024, 13:25 / ©APA/ERWIN SCHERIAU

Morgen, Sonntag, empfängt der TSV Egger Glas Hartberg den SCR Altach in der Profertil Arena. Anpfiff der Begegnung ist um 14.30 Uhr, Schiedsrichter Alain Sadikovski aus Wien wird die Partie leiten.

„…, weil die Mannschaft nie aufgehört hat, an sich zu glauben“

Die Hartberger Mannschaft ist voller Motivation und will ihre Serie von fünf ungeschlagenen Pflichtspielen weiter ausbauen. Mit einem Sieg gegen die Vorarlberger könnte das Team den 10. Bundesliga-Sieg gegen Altach feiern. Cheftrainer Manfred Schmid ist optimistisch: „Der erste Sieg war extrem wichtig für alle Beteiligten. Noch dazu mehr als verdient, weil die Mannschaft nie aufgehört hat, an sich zu glauben und es immer weiter probiert hat. Diesen Schwung wollen wir jetzt mitnehmen in Richtung Sonntag.“

TSV-Präsidentin Brigitte Annerl hat sich etwas Besonderes ausgedacht

Die Kassen der Profertil Arena öffnen am Sonntag um 12.30 Uhr, der Einlass erfolgt ab 13 Uhr. Zudem hat sich die TSV-Präsidentin Brigitte Annerl etwas Besonderes ausgedacht: Anlässlich ihres Geburtstags am 11. September gibt es Freigetränke für alle Zuschauer! Altach-Fans können sich in der Halbzeitpause erfrischen, während TSV-Fans nach dem Spiel bis 18 Uhr auf ihre Kosten kommen.

Red Hot Cheerleaders heizen in der Halbzeitpause ein

In der Halbzeitpause erwartet die Zuschauer ein aufregendes Showprogramm. Die Red Hot Cheerleaders der Diözesansportgemeinschaft Steiermark präsentieren akrobatische Einlagen, bei denen über 40 Sportlerinnen im Alter von 8 bis 18 Jahren ihr Können unter Beweis stellen werden.

„Altach wird es uns auf jeden Fall schwer machen“

Mittelfeldspieler Tobias Kainz äußerte sich ebenfalls optimistisch: „Ich denke, dass ein ähnlicher Gegner wie beim letzten Spiel auf uns zukommt. Altach wird es uns auf jeden Fall schwer machen. Aber wir wollen den Schwung von einer guten Leistung gegen Tirol mitnehmen und morgen so auftreten, dass wir als Sieger vom Platz gehen.“