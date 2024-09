VSV zu bevorstehendem Kärnten-Derby: „Färben Pyramidenkogel blau“

Die Ausgangslage könnte kaum klarer sein: Während die „Rot-Weißen“ zwei ihrer vier Begegnungen siegreich gestaltet haben, steht der VSV nach drei Niederlagen in Folge auf dem vorletzten Tabellenplatz. Doch VSV-Neuzugang Thomas Vallant glaubt das Rezept für einen Auswärtserfolg zu kennen: „Wir dürfen uns nicht verstecken, müssen einfach nur den Kampf annehmen. In den letzten Jahren hatte der KAC die Nase vorne, weil das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Stärken einfach größer war. Wir wussten einfach, dass wir jedes Derby gewinnen konnten, egal ob wir spielerisch überlegen oder unterlegen waren, das hat dem VSV einfach gefehlt. Es wird darauf ankommen, dass wir mit viel Herz und Leidenschaft – also den Villacher Tugenden – auftreten. Wir dürfen einfach nicht die Hosen voll haben, dann ist in Klagenfurt viel drinnen!“

VSV-Adler treten mit veränderten Linien auf

Ein Blick auf die Rivalen-Bilanz unterstreicht die Dominanz des KAC: In den bisherigen 355 Pflichtspielen zwischen den beiden Kärntner Traditionsklubs konnte der „Rekordmeister“ aus Klagenfurt 189 Mal als Sieger vom Eis gehen, während der VSV „nur“ 147 Erfolge verbuchte. In der vergangenen Saison sicherte sich der EC-KAC zum achten Mal in Folge die bessere Derby-Bilanz und wurde erneut mit der seit 2022 vergebenen Pyramidenkogel-Trophy ausgezeichnet. Head-Coach Tray Tuomie wird im 356. Kärntner Derby zudem auf die verletzten Mark Katic und René Swette verzichten müssen. Des Weiteren werden die Adler mit veränderten Linien in der Offensive und Defensive auftreten – Dominik Prodinger und Nico Uschan werden nicht im Line-up stehen.