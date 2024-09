Bundesliga-Match: Red Bull Salzburg trifft auf Austria Wien

Veröffentlicht am 28. September 2024, 15:19 / ©LPD Salzburg

Um 17 Uhr wird das Bundesliga-Match zwischen dem FC Red Bull-Salzburg und dem FK Austria Wien angepfiffen. Die Salzburger befinden sich auf der Tabelle derzeit auf Platz 5, Austria Wien auf Platz 6. Wer wohl heute das Spiel für sich entscheiden wird? In der Bilanz der letzten Bundesliga-Begegnungen der beiden Mannschaften hat Salzburg bislang die Nase weit vorn.

Die letzten Bundesliga-Partien zwischen Red Bull Salzburg und Austria Wien 12.11.2023 FK Austria Wien – FC Red Bull Salzburg 0:0

13.08.2023 FC Red Bull Salzburg – FK Austria Wien 2:0 (0:0)

03.06.2023 FK Austria Wien – FC Red Bull Salzburg 1:1 (0:1)

09.04.2023 FC Red Bull Salzburg – FK Austria Wien 3:3 (2:0)

16.10.2022 FK Austria Wien – FC Red Bull Salzburg 1:3 (1:1)

22.07.2022 FC Red Bull Salzburg – FK Austria Wien 3:0 (1:0)

24.04.2022 FC Red Bull Salzburg – FK Austria Wien 5:0 (3:0)

17.04.2022 FK Austria Wien – FC Red Bull Salzburg 1:2 (0:0)

06.11.2021 FK Austria Wien – FC Red Bull Salzburg 0:1 (0:0)

08.08.2021 FC Red Bull Salzburg – FK Austria Wien 1:0 (0:0)

10.02.2021 FC Red Bull Salzburg – FK Austria Wien 3:1 (0:0)

24.10.2020 FK Austria Wien – FC Red Bull Salzburg 0:2 (0:0)

23.02.2020 FK Austria Wien – FC Red Bull Salzburg 2:2 (0:1)

28.09.2019 FC Red Bull Salzburg – FK Austria Wien 4:1 (2:1)

05.05.2019 FK Austria Wien – FC Red Bull Salzburg 1:2 (0:0)

31.03.2019 FC Red Bull Salzburg – FK Austria Wien 5:1 (1:1)

11.11.2018 FK Austria Wien – FC Red Bull Salzburg 0:2 (0:0)

11.08.2018 FC Red Bull Salzburg – FK Austria Wien 2:0 (1:0)

Mit „gewaltbereiten Personen“ zu rechnen

Die Landespolizeidirektion Salzburg warnt: „Das Spiel ist als Sportgroßveranstaltung einzustufen, wo auch mit der Teilnahme gewaltbereiter Personen zu rechnen ist. Deshalb wird ein gewisser Abschnitt auch zum Sicherheitsbereich erklärt. Unter gewissen Voraussetzungen können Personen aus diesem Bereich weggewiesen werden.“ Die Verordnung zum Sicherheitsbereich tritt am heutigen Samstag, dem 28. September, um 15.30 Uhr in Kraft und endet um 23.30 Uhr. Zuletzt gab es Ausschreitungen bei dem Spiel zwischen Rapid und Austria Wien. Mehr dazu in: Randale beim Wiener Derby: Gewalt, Pyro und Verletzte – Polizeigroßeinsatz.