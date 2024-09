Steirische Baubranche in der Krise: WKO verlangt Reformen

Neben der gesamtwirtschaftlich schwierigen Situation und den strengen Kreditvergabe-Richtlinien sollen die in Graz überlange Bauverfahren für massive Probleme in der Branche sorgen. Nach ersten höchstgerichtlichen Urteilen, macht sich die WKO Steiermark nun für eine Novellierung des steirischen Raumordnungsgesetzes stark, um für Bauwerber hier künftig mehr Rechts- und Planungssicherheit herzustellen. Konkret gefordert wird mehr Personal für die Erstellung von Bebauungs-plänen bzw. eine Auslagerung an externe Experten sowie ein neuer gesetzlicher Automatismus, durch den – bei Überschreitung der 18-Monate-Frist – ein Übergang in ein „normales“ Bauverfahren ermöglicht wird.

Die längste rezessive Phase seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs

Seit nunmehr acht Quartalen stagniert beziehungsweise schrumpft die heimische Wirtschaft. Laut WIFO-Chef Gabriel Felbermayr handelt es sich damit um die längste rezessive Phase seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Hauptbetroffen davon sei neben der Industrie auch die Baubranche, wo die Wohnbauinvestitionen in selbigem Zeitraum um knapp ein Fünftel eingebrochen seien. Damit dürfte das Ende der Baurezession hierzulande noch nicht erreicht sein, obwohl die von der steirischen Landesregierung initiierte Wohnraumoffensive sowie die Befreiung von Grundbuch- und Pfandeintragungsgebühren für Private erfreuliche Schritte seien. Aber diese werden erst zeitverzögert wirksam und können nichts an der aktuellen Lücke ändern. „Wir müssen raus aus dem Krisenmodus. Die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standorts muss gesteigert werden, da ist kein Platz mehr für künstliche Belastungen, wie die KIM-Verordnung oder massive Verfahrensverzögerungen, wie sie die Stadt Graz der Baubranche derzeit auferlegt“, so Josef Herk, Präsident der WKO Steiermark.

©Fischer Seit mehr als acht Quartalen schrumpt beziehungsweise stagniert die heimische Wirtschaft, ein Ende sei noch lange nicht in Sicht.

Immer weniger Immobilien werden geplant

Wurden im Jahr 2023 steiermarkweit noch 6.165 Wohnungen fertiggestellt, so sind es heuer rund 5.700 und nächstes Jahr nur mehr 2.500 Immobilien, die in Planung sind. Ein dramatischer Einbruch, der nicht nur auf die herausfordernde Gesamtkonjunktur sowie die restriktiven Kreditvergabe-Richtlinien zurückführen sei, sondern auch auf hausgemachte Probleme im Bereich der Bauverfahren, speziell in Graz, wo rund 80 Prozent der steirischen Bauprojekte durchgeführt werden. Viele dieser hängen „künstlich“ in der Pipeline, da die Stadt Graz hier bei der Erlassung der Bebauungspläne massiv säumig sei.

Ausarbeitungen sollen nicht länger als 18 Monate dauern

Laut Gesetz darf die Ausarbeitung solcher Pläne nicht länger als 18 Monate dauern, in der Praxis liege man aber speziell in der Landeshauptstadt deutlich darüber – in Einzelfällen sogar sieben Jahre. Eine Verzögerung, die nun auch vom Verfassungsgerichtshof als nicht zulässig beurteilt wurde. Gerald Gollenz, Obmann der Fachgruppe Immobilien- und Vermögenstreuhänder: „Auch die Stadt Graz muss sich bei Bebauungsplanverfahren an gesetzliche Fristen halten. Wenn das mit den derzeitigen personellen Ressourcen nicht möglich ist, dann müssen diese aufgestockt werden oder Aufgaben an externe Experten ausgelagert werden.“ Der Obmann weist darauf hin, dass viele Architekten und Planer in Graz ihren Wohnsitz haben, die Bebauungspläne in Abstimmung mit der Stadtplanung erstellen könnten.

Eine Novelle wird nun gefordert

Dieses Erkenntnis nimmt die WKO Steiermark nun zum Anlass, um eine Novelle im steirischen Raumordnungsgesetz einzufordern. Konkret geht es der Interessenvertretung der Wirtschaft um eine Festlegung des exakten Beginns des Fristenlaufs – insbesondere im Zusammenhang mit der Klärung von Vorfragen für den Bebauungsplan – und andererseits um einen neuen gesetzlichen Automatismus, wonach ein Verstreichen der 18-Monate-Frist ein Auslaufen der Bebauungsplanpflicht bewirkt. Der Projektwerber soll bei Fristüberschreitung seitens der Behörde ein „normales“ Bauverfahren einleiten können.

©Fischer In der Praxis liege man weit über der 18-Monate-Frist für die Asusarbeitung von Baupläne, teils bis zu sieben Jahren.

Zu lange Bauzeiten „erschweren die Investitionstätigkeit der Stadt“

Ziel sei aber natürlich immer ein Bebauungsplan, darum wird des weiteren eine personelle Aufstockung der zuständigen Behörde gefordert beziehungsweise die Auslagerung von Planungsarbeiten an externe Experten um hier mehr Tempo bei größtmöglicher Verfahrensqualität zu gewährleisten. Bernhard Bauer, Obmann der WKO Regionalstelle Graz: „Die Grazer Wirtschaft leidet aktuell massiv unter Planungsmängeln seitens der Behörden und Stadtpolitik. Auf der einen Seite dauern Baustellen im öffentlichen Bereich viel zu lange, was vor allem für die angrenzenden Unternehmen mit massiven Einbußen verbunden ist.“ Zusätzlich dazu sollen die überlangen Bauverfahren die Investitionstätigkeit der Stadt erschweren. Der Obmann ist überzeugt, dass ein Umdenken Angesichts der großen Herausforderungen dringendst nötig sei. Die Bauwirtschaft sei schließlich kein Feinbild der Stadt, sondern sie sichere Arbeitsplätze und Wertschöpfung für die gesamte Region.

Verzögerung der gesetzlichen Fristen führe zu enormen finanziellen Schaden

„Seit mittlerweile sieben Jahren versuchen wir am Bahnhofgürtel ein Immobilienprojekt zu realisieren. Büroräumlichkeiten mit einer Gesamtbruttogeschoßfläche von 35.000 Quadratmetern, für die die Grazer Baubehörden trotz unzähliger Gespräche einfach nicht tätig wurden“, so Hannes Schreiner, Immobilieninvestor. Aus genau diesem Grund hätte man ein Verfahren eingeleitet und durch alle Instanzen geführt. Nach einer Bestätigung der Höchstrichter, prüfe das Unternehmen nun nach allen Möglichkeiten eines Schadenersatzanspruches gegenüber der Stadt Graz. „Denn für uns als Immobilienentwickler ist diese Verzögerung über alle gesetzlichen Fristen hinaus mit einem enormen finanziellen Schaden verbunden. Das ist absolut inakzeptabel und gleicht sowohl politischer als auch behördlicher Willkür“, erklärt der Immobilieninvestor zum Abschluss.