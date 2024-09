Bei Abbiegmanöver: Motorradfahrer nach Sturz leicht verletzt

Ein 35-jähriger Grazer war am heutigen Samstagmorgen, am 28. September, gegen 11.45 Uhr, auf der Fahrbahn im Bereich Am Lindenkreuz in östliche Richtung unterwegs und wollte an einer Kreuzung in die Franz-Riepl-Gasse einbiegen. Dabei dürfte er zu weit in der Fahrbahnmitte gefahren sein. Das spätere Unfallopfer fuhr mit seinem Motorrad auf der Franz-Riepl-Gasse in südliche Richtung und wollte in den Straßenzug Am Lindenkreuz einbiegen. Der Mann musste wegen dem Fahrzeug sein Motorrad abbremsen und kam dabei zu Sturz. Der 45-jähriger Motorradfahrer wurde durch den Sturz leicht verletzt. Er wurde nach ambulanter Behandlung im UKH Graz in häusliche Pflege entlassen. Es kam zu keiner Berührung der beiden Fahrzeuge, der Autofahrer blieb unverletzt.