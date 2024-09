15-Jähriger stürzt mit Moped: Von der Fahrbahn abgekommen

Am heutigen Samstagvormittag, dem 28. September, lenkte ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Villach-Land sein Moped von Wurzen kommend in Richtung Velden am Wörthersee. In einem Waldstück kam der 15-Jährige aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und in weiterer Folge zu Sturz.

15-Jähriger unbestimmten Grades verletzt

Er wurde von einem nachkommenden Autofahrer auf der Straße liegend vorgefunden. Der 34-jährige Mann setzte die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und dem Notarzt wurde der 15-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.