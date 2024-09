Acht Verletzte bei schwerem Unfall: „Hätte schlimmer ausgehen können“

Veröffentlicht am 28. September 2024, 16:06 / ©RK/ Trummer

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am heutigen frühen Nachmittag, am 28. September, auf der B317 Höhe Hirschfeld mit vier beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurden acht Personen verletzt – zwei mittelschwer und sechs leicht. Das Rote Kreuz war mit vier Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeugen, einem Kommandofahrzeug und einem Bus (T6) im Einsatz. Je vier verletzte Personen wurden in das LKH Stolzalpe und das LKH Judenburg verbracht. „Das hätte noch schlimmer ausgehen können. Die Rettungskette hat hervorragend funktioniert, die Einsatzmannschaften haben vorbildliche Arbeit geleistet“, sagt Rotkreuz-Einsatzleiter Heribert Pech.