Anadi Bank leitet einen Wechsel an der Spitze ein

Anadi Bank-Eigentümer Dr. Sanjeev Kanoria erklärt: „Nach einer erfolgreichen Transformation der Anadi Bank durch Christian Kubitschek und sein Team ist die Anadi Bank nun bereit für die nächste Phase ihres Wachstums. Nachdem der Rücktritt von Christian Kubitschek als unserem CEO bereits für die Zeit nach dem Abschluss von Quadriga im besten Einvernehmen vereinbart worden war, wird für die CEO-Nachfolge in einem strukturierten Auswahlverfahren eine erfahrene Banking-Persönlichkeit für die Expansion der Anadi Bank ausgewählt.“

Aufsichtsrat: „Wir danken Christian Kubitschek“

Nach dem erfolgreichen Abschluss von Projekt Quadriga am 14. September 2024 – der Abspaltung des Filialnetzes der Anadi Bank, einschließlich des Großteils des KMU-Geschäfts in Kärnten an die Bank Burgenland/GRAWE-Bankengruppe – tritt die Anadi Bank mit einer starken Kapitalausstattung in eine neue Phase ihres strategischen Wachstums ein, wovon alle Geschäftsbereiche (Digital Banking, Corporate Banking und Public Finance) profitieren werden. Der Aufsichtsrat der Anadi Bank erklärt: „Wir danken Christian Kubitschek dafür, dass er den Vorstand und das Anadi-Team in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld, während Covid, Ukraine-Krieg, Energiekrise und Inflation angeführt und Lösungen in einem komplexen Transaktionsprozess gefunden hat. Dies ist der richtige Zeitpunkt für einen Führungswechsel für die nächste Wachstumsphase der Bank.“

Kubitschek: „Anadi Bank nähert sich neuer Phase“

Christian Kubitschek sagt über den Wechsel an der Spitze: „Mit dem Abschluss der Transformation nähert sich die Anadi Bank nun einer neuen Phase ihres strategischen Wachstums und es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die Funktion des CEO zu übergeben. Ich möchte dem Aktionär, den Mitgliedern des Aufsichtsrats, meinen Kollegen im Vorstand, dem Anadi-Team und allen Stakeholdern meinen aufrichtigen Dank für ihre Unterstützung in den letzten Jahren aussprechen.“ Nach einem strukturierten Auswahlprozess für die CEO-Nachfolge während der vergangenen Monate wird der Vorsitz im Vorstand übergeben, sobald die rechtlichen und behördlichen Formalitäten abgeschlossen sind. Der Vorstand der Anadi Bank wird auch in Zukunft aus drei Mitgliedern bestehen: CEO, Dr. Ferdinand Wenzl als CRO/CFO und Milko Hascher als CDO.