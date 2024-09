Arbeit im Wandel: „24/7“ und „Alles Arbeit“ bieten kritische Reflexion

Zwei Ausstellungen im Kunsthaus Graz und im Museum für Geschichte thematisieren die Bedeutung und den Wandel der Arbeit in der Gesellschaft. Während sich die Schau „24/7. Arbeit zwischen Sinnstiftung und Entgrenzung“ anhand von 30 künstlerischen Positionen mit den Veränderungen und Herausforderungen der heutigen Arbeitswelt beschäftigt, rückt die Fotoausstellung „Alles Arbeit. Frauen zwischen Erwerbs- und Sorgetätigkeit“ das Verhältnis von bezahlter, prekärer und unbezahlter Arbeit im Leben von Frauen zwischen 1950 und 1966 in den Fokus.

24/7-Zugang: Traditionelle Arbeitszeiten seien nicht mehr die Norm

Die Arbeitswelt habe sich in der heutigen Gesellschaft drastisch verändert. Im Zeitalter des 24/7-Zugangs seien traditionelle Arbeitszeiten nicht mehr die Norm. Die Forderung nach Flexibilität derselben steht oft im Kontrast zu ihrer Entgrenzung. Unsichtbare Arbeit wie unbezahlte Haus- und Pflegearbeit ist nach wie vor ein gesellschaftliches Problem und mache feministische Perspektiven in der Arbeitsdebatte notwendig. Der Kampf für faire Löhne und sichere Arbeitsbedingungen ist heute umfassender, globaler und aktueller denn je. Mit der zunehmenden Prekarisierung differenziert sich die Arbeitswelt immer stärker aus. Gleichzeitig sind Begriffe wie „New Work“, „4-Tage-Woche“ und „Work-Life-Balance“ allgegenwärtig.

©Kunsthaus Graz/J.J. Kucek Im Rahmen der Performance „Museum Encounters (On Work)“ von Aldo Giannotti können Besucher mit Mitarbeitern des Kunsthauses Graz ins Gespräch kommen

Zeitgenössische Kunst und kritische Reflexion

Während solche Fragen in der Ausstellung „24/7. Arbeit zwischen Sinnstiftung und Entgrenzung“, im Kunsthaus Graz durch die Linse zeitgenössischer Kunst reflektiert werden, sind in der Ausstellung „Alles Arbeit. Frauen zwischen Erwerbs- und Sorgetätigkeit“, im Museum für Geschichte historische Pressefotografien der Jahre 1950–1966 aus dem Fotoarchiv Blaschka der Ausgangspunkt einer kritischen Reflexion, die diese Fragen insbesondere im Zusammenhang mit „Geschlecht“ aufnimmt und vertieft. Zwei Kataloge zu den Ausstellungen, die neben umfangreichen Bilddokumentationen auch Interviews, Begleittexte und Hintergrundinformationen zum Thema liefern, wurden nun von Katia Huemer und Andreja Hribernik sowie Eva Tropper und Bettina Habsburg-Lothringen herausgegeben.

Unterdrückungsstrukturen in der Arbeitswelt sollen sichtbar gemacht werden

Beide Ausstellungen behandeln Arbeit und Gesellschaft und die Funktion des Museums als sozialer Ort, an dem Themen gemeinsam ausverhandelt werden können. Sie betonen auch das Potenzial, Macht- und Unterdrückungsstrukturen in der Arbeitswelt sichtbar zu machen und öffentlich zur Diskussion zu stellen: Wie steht es um gesellschaftliche Verteilungsstrukturen von Arbeit? Wessen Arbeit wird wertgeschätzt? Wem wird Würde, Respekt und faire Behandlung zuteil, wem nicht? Was wird medial sichtbar und bekommt Aufmerksamkeit, was bleibt unsichtbar? Unter dem Titel „Halbe/Halbe“ bieten museumsübergreifende Führungen spannende Einblicke in beide Ausstellungen und Ausgangspunkte zur Diskussion an.