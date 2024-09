SK Rapid Wien bekommt Besuch aus der Stahlstadt

Die Grün-Weißen lachen derzeit von der Tabellenspitze. Heute empfangen die Wiener im Heimspiel den Linzer ASK, der den Platz 9 platziert. Zeitgleich spielt der FK Austria Wien gegen Red Bull Salzburg. Auch für dieses Heimspiel wurde von der Landespolizeidirektion Wien eine Sicherheitsverordnung erwirkt. Diese wurde vom Rapid hier geteilt.

Vergangene Bilanz

Rapid tat sich gegen den LASK in den letzten Jahren meist recht schwer. Die Grün-Weißen ziehen Bilanz: „In den letzten sechs Ligaduellen blieben die Grün-Weißen gegen die Linzer sieglos. Es reichte nur zu vier Unentschieden, zwei Spiele gingen verloren. Das bislang letzte Aufeinandertreffen am 28. April 2024 verlief in der Linzer Raiffeisen Arena besonders bitter. Drei Tage vor dem Cupfinale gegen Sturm Graz kassierten die Grün-Weißen nach torlosen 30 Minuten innerhalb von acht Minuten drei Treffer und gingen am Ende als 0:5-Verlierer vom Platz. Höher haben die Hütteldorfer gegen den ASK noch nie verloren.“