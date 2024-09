Magdalensberg: „Alle Tests des Trinkwassers waren negativ“

Am Donnerstag fand in Klagenfurt ein Pressegespräch statt, in dem verkündet wurde, dass in einigen Bereiche im Stadtteil Wölfnitz das Wasser wieder getrunken werden kann. Auch hieß es im Pressegespräch, dass man als nächstes Magdalensberg wieder frei von der Enterokokken-Belastung bekommen möchte.

Bürgermeister Scherwitzl hat „Gute Nachrichten für Magdalensberg“

In seinem heutigen Facebook-Posting informiert er darüber, dass er vom Bezirkshauptmann Johannes Leitner die Information erhalten habe, dass alle Tests des Trinkwassers, das von Klagenfurt nach Magdalensberg geliefert wird, negativ waren. Weiters merkt er an, dass damit das Trinkwasser an jenen Orten, die auf diesen Leitungssträngen liegen, wieder bedenkenlos getrunken werden kann. Abschließend bedankt sich der Bürgermeister bei den Stadtwerken Klagenfurt und den Mitarbeitern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.09.2024 um 17:46 Uhr aktualisiert