Schlimmste Befürchtung bewahrheitete sich: Auto ohne Lenker gefunden

In Tirol kam es zu einem tödlichen Fahrzeugabsturz.

Veröffentlicht am 28. September 2024, 17:44

Der 37-jährige Österreicher fuhr am Freitagabend, dem 27. September, mit seinem Auto von einer Jägerhütte im Gemeindegebiet von Pfunds, Bezirk Landeck, Tirol, talwärts. Aus bislang unbekannter Ursache geriet das Fahrzeug über den Fahrbahnrand hinaus und stürzte zirka 150 Meter über steiles Gelände ab. „Da der Mann nicht zur vereinbarten Zeit bei seinen Angehörigen war, wurde eine großangelegte Suchaktion der Feuerwehren Pfunds und Ried, der Bergrettung sowie der Polizei gestartet“, berichtet die Landespolizeidirektion Tirol.

Traurige Gewissheit

Am heutigen Samstagmorgen, den 28. September, gegen 6.40 Uhr konnte das Auto am Dach liegend in einem Bachbett gefunden werden – vom Lenker aber keine Spur. Es dauerte nicht lange, da herrschte traurige Gewissheit. Kurze Zeit später wurde der 37-jährige Österreicher im Bereich der Absturzbahn tot aufgefunden. Er dürfte bei dem Absturz aus dem Fahrzeug geschleudert worden sein. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.