Verkehrsproblematik am Rosenberg: Maßnahmen zur Entlastung gefordert

Der Schleichverkehr durch Wohngebiete rund um den Rosenberg sorge seit geraumer Zeit für Unmut bei den Anrainern. Besonders betroffen sind die Straßen im Bezirk Andritz und Geidorf, die von vielen Autofahrern als Abkürzung genutzt werden, um die Grabenstraße, Bergmanngasse und Heinrichstraße zu umfahren. Diese Entwicklung führe nicht nur zu starkem Lärm und Abgasbelastung, sondern auch zu gefährlichen Verkehrssituationen, wie Bezirksrat Karl Krachler (NEOS) betont.

Sicherheit der Anrainer gewährleisten

Darüber hinaus sei der Rosenberg und der Rosenhain nicht nur ein beliebtes Wohn- sondern auch Naherholungsgebiet für die Grazer. Doch die Verkehrspolitik hinkt den Entwicklungen vor Ort hinterher, weshalb der pinke Bezirksrat Krachler die Verkehrsabteilung der Stadt Graz zum Handeln auffordert: “Die Gegend um den Rosenhain muss besser vor dem Durchzugsverkehr geschützt werden. Gleichzeitig muss auch die Sicherheit der Anrainer gewährleistet werden.” Der Bezirksrat brachte in der vergangenen Bezirksratssitzung vom 26. September einen Antrag ein, um den Durchzugsverkehr über den Rosenberg einzudämmen: “Es ist nicht hinnehmbar, dass Wohngebiete als Schleichwege missbraucht werden und die Anrainer unter den Folgen leiden. Die Stadt Graz muss hier dringend handeln und entsprechende Maßnahmen ergreifen, um den Durchzugsverkehr auf diesen Strecken zu verhindern oder zumindest zu erschweren“, erläuterte er. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Drei Maßnahmen für die Verbesserung

Der Antrag umfasste drei geforderte Maßnahmen, eine Verkehrsberuhigungsmaßnahme, die Verbesserung der Sicherheit und die Forcierung des öffentlichen Verkehrs. Im Zuge der Verkehrsberuhigungsmaßnahmen sollen Verkehrszählungen sowie Durchfahrtsbeschränkungen, die nur Anrainer und Berechtigten die Durchfahrt ermöglicht, eingeführt werden. Um die Sicherheit der Fußgänger zu erhöhen, wurde der Bau von Gehsteigen, insbesondere in den Bereichen des Viktor-Zack-Wegs und der Saumgasse, vorgeschlagen.

Der Antrag soll die Lebensqualität erhöhen

Ebenfalls könnte eine intensivere Taktung der Buslinie 81 eine attraktive Alternative zum Autoverkehr darstellen und so zur Entlastung der betroffenen Gebiete beitragen. Mit diesem Antrag soll die Lebensqualität der Bewohner von Andritz und Geidorf verbessern und gleichzeitig das Naherholungsgebiet am Rosenhain aufwerten. “Das Problem liegt auf dem Tisch. Jetztmuss die zuständige Behörde im Rathaus rasch handeln. Die Situation rund um die betroffenen Straßen muss dringend verbessert werden, um die Verkehrsbelastung zu reduzieren und die Sicherheit zu erhöhen”, so Krachler.