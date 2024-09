Gute Nachrichten: Trinkwasser auch in Maria Saal wieder genießbar

Nachdem in der Gemeinde Magdalensberg bereits grünes Licht gegeben wurde, gibt es nun auch grünes Licht beim Leitungswasser für Maria Saal.

Mittlerweile ist es mehr als eine Woche her, als erstmals die Meldung kam, dass das Trinkwasser in und um Klagenfurt eine zu hohe „Enterokokken“-Belastung hat. Daraufhin ging die Warnung der Stadt raus, dass das Wasser nicht getrunken werden sollte. Mittlerweile konnten ein erster Stadtteil von Klagenfurt sowie zwei Gemeinden rund um Klagenfurt wieder Entwarnung geben.

Hier ist das Wasser wieder genießbar

Wie wir bereits berichteten, ist das Wasser sowohl in großen Teilen von Wölfnitz (näheres dazu hier: Wasser-Verunreinigung in Klagenfurt: Hier ist das Wasser jetzt wieder trinkbar) als auch in der Maktgemeinde Magdalensberg wieder genießbar. Während die gute Nachricht für die Wölfnitzer bereits vor zwei Tagen kam, hat Magdalensberg „erst“ seit heute wieder „gutes“ Wasser.

Drei Ortschaften in Maria Saal von Trinkwasser-Krise betroffen

Wie mittlerweile ebenfalls bekannt wurde, konnte heute auch für die betroffenen Bereiche von Maria Saal Entwarnung gegeben werden. Die Ortschaften Walddorf, Poppichl und Wriesnitz können ihr Wasser nun uneingeschränkt auch wieder als Trinkwasser benützen, erklärt die Marktgemeinde auf Facebook.