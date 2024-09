Tragödie: Mann erlitt Schlaganfall am Steuer, Frau erlag Verletzungen

Die Frau erlag noch am Unfallsort ihren Verletzungen.

Der 73 Jahre alte Gatte des späteren Opfers, eine 71-jährige Dame aus Graz, lenkte heute Nachmittag, am 28. September, gegen 13.20 Uhr sein Fahrzeug auf der Willersdorferstraße, eine Gemeindestraße in Graz, in Richtung Ortszentrum von St. Radegund. Aufgrund der derzeit vorliegenden Erhebungsergebnisse dürfte der 73-Jährige aufgrund eines plötzlich erlittenen Schlaganfalles auf das Gaspedal des Autos gestiegen sein, worauf das Fahrzeug gegen eine neben der Straße befindliche Stützmauer prallte.

Die 71-jährige verstarb an der Unfallstelle

Der Lenker wurde vom Rettungshubschrauber C12 mit schweren Verletzungen in das LKH Graz geflogen und dort stationär aufgenommen. Die 71 Jahre alte Ehefrau verstarb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Beide Unfallbeteiligte waren angegurtet. Im Einsatz standen die Feuerwehren Kumberg (16 Kräfte und drei Fahrzeuge) und St. Radegund (14 Kräfte und vier Fahrzeuge) sowie das ÖRK und ein Notarzt.

